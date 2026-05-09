बॉलीवुड की पहली आइटम गर्ल

बॉलीवुड फिल्में हो या फिर साउथ आइटम सॉन्ग हमेशा ही जान डाल देते हैं। आइटम सॉन्ग का एक अलग ही क्रेज देखने को मिलता है। आइटम सॉन्ग आज से नहीं बल्कि सिनेमा जगत में कई दशकों से चला आ रहा है। ऐसे में हर किसी को मन में एक बात जरूत आती होती कि आखिर आइटम सॉन्ग करने वाली पहली एक्ट्रेस कौन है। तो चलिए बताते हैं कौन हैं वो?