बॉलीवुड फिल्में हो या फिर साउथ आइटम सॉन्ग हमेशा ही जान डाल देते हैं। आइटम सॉन्ग का एक अलग ही क्रेज देखने को मिलता है। आइटम सॉन्ग आज से नहीं बल्कि सिनेमा जगत में कई दशकों से चला आ रहा है। ऐसे में हर किसी को मन में एक बात जरूत आती होती कि आखिर आइटम सॉन्ग करने वाली पहली एक्ट्रेस कौन है। तो चलिए बताते हैं कौन हैं वो?
बता दें कि बॉलीवुड की पहली आइटम गर्ल का नाम कुक्कू मोरे था। कुक्कू अपने ग्लैमर और डांस से स्क्रीन पर राज करती थीं। हिंदी सिनेमा की पहली आइटम गर्ल के तौर पर मशहूर कुकू ने 1940 और 1950 के दशक की फिल्मों में कैबरे की परिभाषा ही बदल दी थी।
अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और फुर्ती के लिए जानी जाने वाली कुक्कू को उस जमाने की "रबर गर्ल" कहा जाता था। लेकिन जहां उनकी जवानी ऐशो-आराम में गुजरी, वहीं उनके आखिरी साल गरीबी और गुमनामी में बीते।
कुक्कू सिर्फ स्क्रीन पर परफॉर्मर नहीं थीं; उनका लाइफस्टाइल स्क्रीन के बाहर भी उतना ही ग्लैमरस थी। वह अपनी शानदार डिजाइनर ड्रेस और महंगे फुटवियर के लिए जानी जाती थीं, कभी भी एक आउटफिट रिपीट नहीं करती थीं।
एक समय था जब बड़े एक्टर अक्सर साइकिल से आते-जाते थे, कुक्कू के पास तीन लग्जरी कारें थीं। कहा जाता है कि उनमें से एक उन्होंने खास तौर पर अपने कुत्तों के लिए खरीदी थी, जिन्हें वे फिल्म सेट और शाम की सैर पर ले जाती थीं।
उनकी शोहरत इतनी थी कि हेलेन, जो बाद में बॉलीवुड की सबसे मशहूर कैबरे डांसर बनीं, कुक्कू को अपना गुरु मानती थीं। कुक्कू ने ही उन्हें ट्रेनिंग दी थी और उन्हें उनका पहला ब्रेक दिलाने में मदद की थी। 1958 में, हेलेन फिल्म 'हावड़ा ब्रिज' के मशहूर गाने 'मेरा नाम चिन चिन चू' से रातों-रात स्टार बन गईं।
वहीं, जैसे-जैसे हेलेन की लोकप्रियता आसमान छूने लगी, कुक्कू का करियर ढलान पर जाने लगा। 1963 तक, उन्होंने फिल्मों से संन्यास ले लिया और यहीं से उनके बुरे दिनों की शुरुआत हो गई। शोहरत और दौलत कमाने के बावजूद, कुक्कू ने माना कि उन्होंने अपनी दौलत को ठीक से संभाला नहीं।
'तबस्सुम टॉकीज' के एक एपिसोड में, एक्ट्रेस तबस्सुम ने बताया कि कैसे एक बार कुक्कू ने यह बात कबूल करते हुए कहा था, "जब मेरे पास बहुत पैसा था, तो मैंने उसकी कद्र नहीं की। मैंने पानी की तरह पैसा बहाया। मुझे पैसे से प्यार था, लेकिन मेरी जिंदगी में मुश्किलें तब शुरू हुईं जब मैंने खाने की कद्र करना छोड़ दिया।"
तबस्सुम के मुताबिक, कुक्कू बहुत फिजूलखर्ची करती थीं, अक्सर फाइव-स्टार होटलों से खाना ऑर्डर करती थीं, दोस्तों को होस्ट करती थीं और बचा हुआ खाना फेंक देती थीं। लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। नौकरों से घिर जाने के बाद, उन्हें घर के काम खुद ही करने पड़े।
बाद के सालों में कुक्कू सब्जी की दुकानों के बाहर खड़ी रहतीं, और दुकानदारों के सड़े हुए फल-सब्जियों को फेंकने का इंतजार करतीं, जिन्हें वह घर ले जाती, पकातीं और खातीं।
कुक्कू की फाइनेंशियल परेशानियां इतनी बढ़ गई कि वह किराया नहीं दे पा रही थीं, जिससे उन्हें सड़कों पर सोना पड़ा। कभी-कभी वह भीख मांगकर गुजारा करती थी, और जब कुछ और नहीं मिलता था, तो वह सड़क किनारे से फेंका हुआ खाना उठा लेती थीं।
कुक्कू की मुश्किलें तब और बढ़ गईं जब 1980 में उन्हें कैंसर का पता चला। गरीबी के कारण वह दवाइयां नहीं खरीद पाती थीं। आखिरकार उन्हें 1981 में मुंबई के टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। 30 सितंबर, 1980 को, बॉलीवुड के कैबरे सीन पर राज करने वाली डांसर ने आखिरी सांस ली।