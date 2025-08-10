Bollywood Films That Are Remake of Marathi films Ayushmann Khurana Movie won national Award check full list here ये बॉलीवुड फिल्में मराठी फिल्मों का हैं रीमेक, एक ने जीते तीन नेशनल अवॉर्ड्स
ये बॉलीवुड फिल्में मराठी फिल्मों का हैं रीमेक, एक ने जीते तीन नेशनल अवॉर्ड्स

Harshita PandeySun, 10 Aug 2025 05:32 PM
1/7

मराठी फिल्मों का रीमेक हैं ये फिल्में

आज हम आपको बॉलीवुड की उन फिल्मों के बारे में बता रहे हैं जो मराठी फिल्मों का रीमेक हैं। इन फिल्मों में से एक फिल्म ऐसी है जिसने अपने नाम तीन नेशनल अवॉर्ड्स किए हैं।

2/7

पोस्टर बॉयज

साल 2017 में आई श्रेयस तलपड़े की फिल्म पोस्टर बॉयज मराठी फिल्म पोस्टर बॉयज का रीमेक है। इस फिल्म को आप सोनी लिव पर देख सकते हैं।

3/7

दम लगाके हईशा

साल 2015 में आई फिल्म दम लगाके हाईशा मराठी फिल्म अगादबम का रीमेक है। दम लगाके हाईशा ने तीन नेशनल अवॉर्ड्स जीते थे।

4/7

गोलमाल रिटर्न्स

साल 2008 में आई रोहित शेट्टी की फिल्म गोलमाल रिटर्न्स मराठी फिल्म फेका-फेकी का रीमेक है। गोलमाल रिटर्न्स ने बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी।

5/7

हे बेबी

अक्षय कुमार, फरदीन खान, विद्या बालन और रितेश देशमुख की फिल्म हे बेबी मराठी फिल्म बालचे बाप ब्रह्मचारी का रीमेक है। हे बेबी ने बॉक्स ऑफिस पर 47 करोड़ के आसपास की कमाई की थी।

6/7

भागम भाग

साल 2006 में आई फिल्म भागम भाग मराठी फिल्म बिंदास्त का रीमेक थी। भागम भाग की आईएमडीबी रेटिंग 6.7 है।

7/7

टार्जन द वंडर कार

अजय देवगन की फिल्म टार्जन द वंडर कार मराठी फिल्म एक गाड़ी बाकी अनाड़ी का रीमेक है। टार्जन द वंडर कार को आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं।

Bollywood News