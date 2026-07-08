इन डायरेक्टर्स के बच्चों ने पिता की राह छोड़, एक्टिंग में ली एंट्री, बना रहे हैं अपना नाम

महेश भट्ट- आलिया भट्ट

महेश भट्ट की बेटी आलिया भट्ट ने तो बॉलीवुड में अपना डंका बजा रखा है। आलिया आज बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक हैं। वैसे महेश की दूसरी बेटी पूजा भट्ट भी एक्ट्रेस ही थीं।