December Release: इस दिसंबर रिलीज होंगी ये 5 धुंआधार फिल्में, रणवीर सिंह से अलिया तक बॉक्स ऑफिस में मचाएंगे बवाल

December 2025 Release: ये साल यानी 2025 जाते जाते सिनेमा प्रेमियों के लिए बेहद खास होने वाला है। दिसंबर में कई शानदार फिल्में रिलीज होने के लिए तैयार हैं। इस लिस्ट में रणवीर सिंह, आलिया भट्ट से लेकर रश्मिका मंदाना की मूवीज तक शामिल हैं। तो चलिए देखते हैं कौन-कौन सी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बवाल मचाने आ रही हैं।
रश्मिका मंदाना की 'मायसा' 1 दिसंबर 2025 को रिलीज होने वाली है। इस फिल्म को का निर्देशन रवींद्र पुल्ले ने किया है और यह एक एक्शन, पीरियड ड्रामा फिल्म है।
दिसंबर में ही रणवीर सिंह भी धमाल मचाने वाले हैं। रणवीर की हाई-ऑक्टेन एक्शन फिल्म 'धुरंधर' 5 दिसंबर, 2025 को रिलीज होगी। इसमें उनके अलावा, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर माधवन और अक्षय खन्ना जैसे धुरंधर अहम किरदार में हैं।
शाहिद कपूर की 'अर्जुन उस्तरा' एक एक्शन-थ्रिलर फिल्म है। यह फिल्म विशाल भारद्वाज और शाहिद कपूर के बीच 8 साल बाद होने वाली वापसी है। 'अर्जुन उस्तरा' 5 दिसंबर, 2025 को रिलीज होगी। इसमें शाहिद कपूर के साथ तृप्ति डिमरी मुख्य भूमिका में हैं।
जेम्स कैमरून की यह बहुप्रतीक्षित फिल्म 'अवतार: फायर एंड ऐश' (अवतार 3) 19 दिसंबर, 2025 को सिनेमाघरों में आएगी।
यशराज की स्पाई यूनिवर्स की यह पहली महिला-केंद्रित फिल्म 'अल्फा' 25 दिसंबर, 2025 को रिलीज हो सकती है। इस मूवी में आलिया भट्ट, शरवरी, ऋतिक रोशन, अनिल कपूर और बॉबी देओल जैसे स्टार्स हैं।