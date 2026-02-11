वैलेंटाइन्स डे पर बिल्कुल ना देखें पार्टनर के साथ ये डार्क रोमांटिक फिल्में, टूट ना जाए दिल

हसीन दिलरुबा

तापसी पन्नू और विक्रांत मैसी की फिल्म हसीन दिलरुबा काफी थ्रिलर रोमांटिक फिल्म है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे रानी नाम की एक लड़की अपनी शादी से खुश नहीं होती है क्योंकि उसे पति का प्यार नहीं मिलता है। इस दौरान उसका एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर हो जाता है अपने देवर से। इसके बाद जो ब्लैकमेल और मर्डर का टर्न आता है वो काफी हैरान कर देता है। यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होती है।