15 दिग्गज जिन्होंने इस साल दुनिया को कहा अलविदा, मोहब्बत में ठुकराई इस एक्ट्रेस ने ताउम्र नहीं की शादी

इस साल कई दिग्गज एक्टर और संगीतकार ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इन स्टार्स के निधन का घाव शायद ही कभी भर पाए।

Priti KushwahaDec 05, 2025 02:30 pm IST
15 दिग्गज जिन्होंने इस साल दुनिया को कहा अलविदा

Bollywood Celebs Died In 2025: साल 2025 भारतीय मनोरंजन जगत के लिए एक बुरा साल साबित हुआ। इस साल कई दिग्गज एक्टर और संगीतकार ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इन स्टार्स के निधन का घाव शायद ही कभी भर पाए। आइए एक नजर डालते हैं उन सितारों पर जो लाखों-करोड़ों फैंस की आंखें नम कर गए।

धर्मेंद्र

बॉलीवुड के 'हीमैन' धर्मेंद्र ने 24 नवंबर 2025 को दुनिया को अलविदा कह दिया। 89 वर्ष की उम्र में धर्मेंद्र का जाना उनके फैंस के लिए गहरा सदमा रहा।

मनोज कुमार

'भारत कुमार' के नाम से मशहूर दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार का 4 अप्रैल 2025 को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था।

सतीश शाह

'साराभाई वर्सेस साराभाई' जैसे सीरियल और 'मैं हूं ना' जैसी फिल्मों में अपनी दमदार एक्टिंग के चलते फैंस के दिलों में जगह बनाने वाले एक्टर सतीश शाह का 25 अक्टूबर 2025 को हार्ट अटैक से निधन हो गया था।

गोवर्धन असरानी

दिग्गज एक्टर असरानी का 20 अक्टूबर 2025 को 84 वर्ष की उम्र में निधन हुआ था। असरानी को आज भी'शोले' फिल्म में 'अंग्रेजों के जमाने के जेलर' जैसे डायलॉग के लिए याद किया जाता है।

पंकज धीर

'महाभारत' में कर्ण का यादगार किरदार निभाकर घर-घर में मशहूर हुए अभिनेता पंकज धीर भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। पंकज 15 अक्टूबर, 2025 को कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद अंतिम सांस ली थी।

मुकुल देव

बॉलीवुड एक्टर मुकुल देव 54 साल की उम्र इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। मुकुल का निधन 23 मई, 2025 को  बीमार की वजह से हुआ।

शेफाली जरीवाला

'कांटा लगा गर्ल' के नाम से मशहूर एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला का निधन 28 जून 2025 को कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुआ। महज 42 साल की कम उम्र में शेफाली के अचानक निधन ने हर किसी को हैरान कर दिया था।  

सुलक्षणा पंडित

70 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस और सिंगर सुलक्षणा पंडित का 6 नवंबर 2025 को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। बता दें कि सुलक्षणा, संजीव कुमार से बेहद प्यार करने थी, लेकिन एक्टर ने उनके प्यार को ठुकरा दिया था, इसके बाद वो पूरी उम्र कुवांरी रहीं।

अच्युत पोद्दार

'थ्री इडियट्स' और 'लगे रहो मुन्नाभाई' जैसी फिल्मों में काम करने वाले दिग्गज एक्टर अच्युत पोद्दार का 18 अगस्त 2025 को निधन हो गया था।

धीरज कुमार

जाने-माने एक्टर और निर्देशक धीरज कुमार का निधन भी इसी साल यानी 2025 में हुआ। धीरज टीवी से लेकर बॉलीवुड फिल्मों तक अपनी एक्टिंग के दम पर सबका दिल जीत चुके हैं।

पीयूष पांडे

भारतीय एडवरटाइजिंग जगत के दिग्गज और कई मशहूर विज्ञापनों के पीछे के जादूगर रहे पीयूष पांडे का निधन भी इस साल हुआ।

कामिनी कौशल

सीनियर एक्ट्रेस कामिनी कौशल का 14 नवंबर, 2025 को 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया था।

दया डोंगरे

जानीमानी मराठी फिल्म एक्ट्रेस दया डोंगरे का 3 नवंबर 2025 को 85 साल की उम्र में निधन हो गया थ। दया एक बेहतरीन सिंगर भी थीं।  

जुबीन गर्ग

असम, बंगाली और बॉलीवुड सिंगर जुबीन गर्ग के निधन के गम से आज भी फैंस उबर नहीं पाए। जुबीन का निधन 19 सितंबर 2025 को हुआ था।

हरीश राय

साउथ की सुपरहिट फिल्म 'KGF' में कासिम चाचा का किरदार निभाने वाले अभिनेता हरीश राय ने भी इसी साल दुनिया को अलविदा कहा। उनका निधन 6 नवंबर, 2025 को थायराइड कैंसर की वजह से हुआ।

