अंदर से ऐसा दिखता है ओरी का घर, इसलिए नहीं है बेडरूम में घुसने की इजाज़त

स्टार किड्स और सेलेब्स के बीच अपने अलग अंदाज के लिए मशहूर ओरहान अवात्रामणि यानी ओरी लक्ज़री जिंदगी जीना पसंद करते हैं। अपने साथ फोटो खिंचवाने के लिए ओरी लाखों रुपए फीस लेते हैं। लेकिन असल में वो एक साधारण तरीके से रहते हैं।

Usha ShrivasTue, 7 Oct 2025 11:43 AM
1/9

ओरी का घर

फराह खान ने ओरी के घर जाकर व्लॉग शूट किया है। इस वीडियो में उनका घर नजर आ रहा है। ओरी इस दौरान अपनी जिंदगी के बारे में भी बात करते नजर आ रहे हैं।

2/9

लिविंग एरिया

ये ओरी के घर का लिविंग एरिया है। आमतौर पर सेलेब्स के घरों में फैंसी आइटम से घर सजा दिखता है। लेकिन ओरी के इस घर में ज्यादा फैंसी आइटम नहीं है।

3/9

बेडरूम

ये ओरी का बेडरूम है जो बेहद ही साधारण है। बेड के पास एक रिंग लाइट है जिसके सामने ओरी अपने वीडियो शूट करते हैं। ओरी ने बताया कि उनके बेडरूम में किसी को घुसने की इजाजत नहीं होती है क्योंकि उनके ज्योतिषी ने उन्हें अपना कमरा किसी को दिखाने के लिए मना किया है। लेकिन फराह खान खास हैं इसलिए वो उन्हें अपना बेडरूम दिखा रहे हैं।

4/9

बेडरूम में ही टीवी

बेडरूम में ही टीवी है और एक फोटोज का टेबल है जिसमें जाह्नवी कपूर, नीता अंबानी, आर्यन और सुहाना खान के साथ उनकी फोटोज हैं।

5/9

बार काउंटर

ओरी के घर का बार काउंटर। आमतौर पर सेलेब्स के घर में बार काउंटर आलीशान देखा गया है। लेकिन ओरी ने घर को साधारण रखा है।

6/9

डाइनिंग एरिया

ओरी के घर की डाइनिंग टेबल है। ये डाइनिंग एरिया एक रॉयल लुक दे रहा है। ओरी अक्सर यहीं अपना समय बिताते हैं।

7/9

फोन कवर का कलेक्शन

ये ओरी के फोन कवर का कलेक्शन है। ओरी ने बताया कि वो हर दिन अपने ऐसे ही टेबल के सामने बैठकर कवर फोन के कवर बदलते हैं। उनके पास केला, पैन, मकड़ी हर तरह के फोन कवर हैं।

8/9

क्लोसेट

ये ओरी के घर का क्लोसेट है। एक आम इंसान की तरह उनके कपड़ों का और शूज का कलेक्शन है।

9/9

किचन

ओरी के हिसाब से उनका किचन घर का सबसे छोटा हिस्सा है। जबकि असल में ये किचन काफी बड़ा और अच्छे से मैनेज किया हुआ है।

