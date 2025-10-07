अंदर से ऐसा दिखता है ओरी का घर, इसलिए नहीं है बेडरूम में घुसने की इजाज़त

बेडरूम

ये ओरी का बेडरूम है जो बेहद ही साधारण है। बेड के पास एक रिंग लाइट है जिसके सामने ओरी अपने वीडियो शूट करते हैं। ओरी ने बताया कि उनके बेडरूम में किसी को घुसने की इजाजत नहीं होती है क्योंकि उनके ज्योतिषी ने उन्हें अपना कमरा किसी को दिखाने के लिए मना किया है। लेकिन फराह खान खास हैं इसलिए वो उन्हें अपना बेडरूम दिखा रहे हैं।