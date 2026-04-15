सलमान खान का ब्रेसलेट ही नहीं, इन 7 स्टार्स के लकी चार्म भी हैं मशहूर, एक की तो वाकई पलटी थी किस्मत

बॉलीवुड एक्टर्स पहनते हैं ये लकी चार्म

बॉलीवुड में टैलेंट के साथ-साथ किस्मत का भी बड़ा हाथ होता है। सुपरस्टार सलमान खान के हाथ में वो ब्लू स्टोन वाला ब्रेसलेट तो सभी ने देखा है। इस ब्रेसलेट की कहानी सभी को पता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड के तमाम अन्य स्टार्स भी इस तरह का कोई न कोई स्टोन या लकी चार्म पहनते हैं। आज हम ऐसे ही कुछ एक्टर्स और उनके लकी चार्म के बारे में जानेंगे।