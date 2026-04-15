सलमान खान का ब्रेसलेट ही नहीं, इन 7 स्टार्स के लकी चार्म भी हैं मशहूर, एक की तो वाकई पलटी थी किस्मत

बॉलीवुड में टैलेंट के साथ-साथ किस्मत का भी बड़ा हाथ होता है। सुपरस्टार सलमान खान के हाथ में वो ब्लू स्टोन वाला ब्रेसलेट तो सभी ने देखा है। इस ब्रेसलेट की कहानी सभी को पता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड के तमाम अन्य स्टार्स भी इस तरह का कोई न कोई स्टोन या लकी चार्म पहनते हैं। आज हम ऐसे ही कुछ एक्टर्स और उनके लकी चार्म के बारे में जानेंगे।
अमिताभ बच्चन अपने दाएं हाथ की बीच वाली उंगली में नीलम की दो अंगूठियां पहनते हैं। जब वह 90 के दशक में उनका करियर डामाडोल हो रहा था तब ज्योतिष की सलाह पर उन्होंने इसे पहनना शुरू किया था। वह मानते हैं कि 'केबीसी' की सक्सेस और उनके कमबैक के पीछे इन रत्नों का भी कमाल रहा है।
संजय दत्त अक्सर भगवान शिव का एक खास पेंडेंट पहने नजर आते हैं जिसमें त्रिशूल और डमरू बना होता है। इसके साथ ही वह पुखराज की अंगूठी भी पहनते हैं, जो उनके जीवन में स्थिरता लाने में मददगार रही।
किंग खान भी अपने दाएं हाथ की बीच वाली उंगली में नीलम की अंगूठी पहनते हैं। इसके अलावा उन्हें महंगी और लग्जरी घड़ियों का भी बहुत शौक है, जो उनके स्टाइल का ट्रेडमार्क बन चुका है। वह ज्योतिष पर बात नहीं करते हैं लेकिन अंगूठी हमेशा उनके हाथ में नजर आती है।
दीपिका पादुकोण अक्सर अपने बाएं पैर के टखने पर एक काला धागा बांधे नजर आती हैं। ऐसा माना जाता है कि यह धागा उन्हें बुरी नजर से बचाने के लिए है। रेड कार्पेट इवेंट्स और हाई-फैशनेबल आउटफिट्स के साथ भी वो यह धागा पहने रखती हैं।
शिल्पा शेट्टी रत्नों में बहुत मानती हैं। वह अपनी छोटी उंगली में पन्ना पहनती हैं। उनका मानना है कि इस पत्थर ने उनके प्रोफेशनल करियर और बातचीत के हुनर को बेहतर बनाने में मदद की है। इसके अलावा वह अक्सर 'ईविल आई' ब्रेसलेट भी पहनती हैं।
काजोल अपने हाथ में हीरे से जड़ी 'ओम' की एक खास अंगूठी पहनती हैं। यह अंगूठी उन्हें उनके पति अजय देवगन ने फिल्म 'इश्क' की शूटिंग के दौरान तोहफे में दी थी। वह इसे अपना सबसे बड़ा लकी चार्म मानती हैं।
प्रोड्यूसर एकता कपूर अपनी उंगलियों में दर्जनों अंगूठियां और ब्रेसलेट पहनने के लिए मशहूर हैं। वह ज्योतिष में बहुत मानती हैं और पुखराज, पन्ना और माणिक जैसे कई रत्न एक साथ पहनती हैं।