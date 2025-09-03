करण जौहर से भिड़ चुके हैं ये एक्टर्स, लिस्ट में 4 नेशनल अवॉर्ड्स जीतने वाली इस हिरोइन का भी नाम

काजोल

काजोल और करण जौहर भी काफी अच्छे दोस्त हैं। दोनों फिल्मों में आने से पहले दोस्त थे। इंडस्ट्री के इन दो दोस्तों के बीच भी एक बड़ी लड़ाई हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, काजोल और करण जौहर के रिश्तों में खटास उस वक्त आई थी जब करण जौहर की ऐ दिल है मुश्किल और काजोल के पति अजय देवगन की फिल्म शिवाय का बॉक्स ऑफिस पर क्लैश हुआ था। करण जौहर ने अपनी बायोग्राफी में बताया था, "उन्होंने (काजोल) 25 साल में मेरे मन में उनके लिए जो भी भावनाएं थीं उसे मार दिया है। मुझे नहीं लगता वो मुझे डिजर्व करती हैं। अब मैं उनके लिए कुछ भी महसूस नहीं करता हूं।" हालांकि, अब करण जौहर और काजोल के बीच एक बार फिर दोस्ती ठीक है।