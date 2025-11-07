इस साल किसी का हुआ ब्रेकअप तो किसी का तलाक, एक की तो 4 महीने बाद ही टूट गई शादी

सेलेब्स जिनके टूटे रिश्ते

टीवी के पॉपुलर कपल नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा के तलाक की खबरें ने सबको हैरान कर दिया है। काफी समय से दोनों के अलग होने की खबरें आ रही थीं और अब खबर आ रही है कि दोनों ने तलाक की अर्जी दायर कर दी है। इस साल कई रिश्ते टूटे हैं तो आपको बताते हैं उन कपल्स के बारे में जो अलग हो गए हैं।