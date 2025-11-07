Hindustan Hindi News
इस साल किसी का हुआ ब्रेकअप तो किसी का तलाक, एक की तो 4 महीने बाद ही टूट गई शादी

आज हम आपको उन सेलेब्स के बारे में बताने वाले हैं जिनका इस साल ब्रेकअप हुआ है या फिर तलाक हुआ है। इस लिस्ट में कई पॉपुलर बॉलीवुड और टीवी सेलेब्स शामिल हैं।

Sushmeeta SemwalFri, 7 Nov 2025 12:55 PM
सेलेब्स जिनके टूटे रिश्ते

टीवी के पॉपुलर कपल नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा के तलाक की खबरें ने सबको हैरान कर दिया है। काफी समय से दोनों के अलग होने की खबरें आ रही थीं और अब खबर आ रही है कि दोनों ने तलाक की अर्जी दायर कर दी है। इस साल कई रिश्ते टूटे हैं तो आपको बताते हैं उन कपल्स के बारे में जो अलग हो गए हैं।

युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा

युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा काफी समय से अलग थे, लेकिन इस साल दोनों का ऑफिशियली तलाक हो गया।

प्रियंका और अंकित

प्रियंका चहर चौधरी और अंकित गुप्ता ने भले ही ऑफिशियली कभी एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन दोनों के रिलेशन की खबरें कई सालों से आ रही थी। दोनों का अब लेकिन एक-दूसरे के साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं है।

अदिति शर्मा

एक्ट्रेस अदिति शर्मा की शादी तो 4 महीने में ही टूट गई थी। पिछले साल नवंबर में उन्होंने गुपचुप शादी की थी और मार्च में फिर दोनों का तलाक हो गया।

शुभांगी अत्रे

भाभी जी घर पर हैं कि अंगूरी भाभी शुभांगी अत्रे जो कई साल से पति से अलग रह रही थीं, वह साल 2025 में पति से ऑफिशियली अलग हो गईं।

शिवांगी जोशी और कुशाल टंडन

शिवांगी जोशी और कुशाल टंडन के रिलेशन की खबरों से फैंस खुश ही हुए थे कि कुछ समय बाद ही दोनों के ब्रेकअप ने सबको हैरान कर दिया था। कुशाल ने खुद इस बारे में सोशल मीडिया पर बताया था।

अमन वर्मा और वंदना

टीवी एक्टर अमन वर्मा और वंदना लालवाणी के भी अलग होने की घोषणा इस साल फरवरी में आई थी।

संजीव सेठ और लता सब्रवाल

संजीव सेठ और लता सब्रवाल दोनों ये रिश्ता क्या कहलाता है में काम करते थे। कई साल तक साथ रहने के बाद दोनों इस साल अलग हो गए।

