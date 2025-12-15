इन 10 फिल्मों ने पहले दिन की थी धांसू कमाई, शाहरुख, सलमान या रणबीर नहीं इस एक्टर की फिल्म है नंबर 1 पर

जवान

इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर शाहरुख खान की जवान है। साल 2023 में आई इस फिल्म को एटली ने डायरेक्ट किया था। शाहरुख को स्क्रीन पर इस नए अवतार में देखने के लिए लोग थिएटर में उतर आए थे। फिल्म ने पहले दिन 65 करोड़ से ज्यादा की ओपनिंग की थी।