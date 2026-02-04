इन एक्ट्रेस ने पहली फिल्म से किया धमाल, एक की मूवी भारत की सबसे ज्यादा कमाई वाली मूवी

अनुष्का शर्मा

अनुष्का शर्मा ने रब ने बना दी जोड़ी से बॉलीवुड डेब्यू किया था जिसमें उनके साथ शाहरुख खान थे। इस फिल्म ने भारत में 114.97 करोड़ और वर्ल्डवाइड 151.60 करोड़ कमाए थे। यह फिल्म हिट थी।