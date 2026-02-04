Hindustan Hindi News
इन एक्ट्रेस ने पहली फिल्म से किया धमाल, एक की मूवी भारत की सबसे ज्यादा कमाई वाली मूवी

बॉलीवुड की कई ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने पहली ही फिल्म से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया है। इसके बारे में ही आपको हम बताते हैं।

Sushmeeta SemwalFeb 04, 2026 06:33 pm IST
1/8

बॉलीवुड एक्ट्रेसेस

बॉलीवुड की कई टॉप एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने अपनी पहली फिल्म से बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की है। इस लिस्ट में जानें कौनसी एक्ट्रेस की फिल्म नंबर 1 पर।

2/8

फातिमा और सान्या

फातिमा सना शेख और सान्या मल्होत्रा ने फिल्म दंगल से डेब्यू किया था जिसमें आमिर खान भी थे। फिल्म ने भारत में 535 करोड़ और वर्ल्डवाइड 2070 करोड़ कमाए थे।

3/8

सोनाक्षी सिन्हा

सोनाक्षी सिन्हा ने सलमान खान की फिल्म दबंग से बॉलीवुड डेब्यू किया था। फिल्म ने भारत में 140.22 करोड़ और वर्ल्डवाइड 215 करोड़ कमाए थे।

4/8

अनुष्का शर्मा

अनुष्का शर्मा ने रब ने बना दी जोड़ी से बॉलीवुड डेब्यू किया था जिसमें उनके साथ शाहरुख खान थे। इस फिल्म ने भारत में 114.97 करोड़ और वर्ल्डवाइड 151.60 करोड़ कमाए थे। यह फिल्म हिट थी।

5/8

दीपिका पादुकोण

दीपिका पादुकोण ने फिल्म ओम शांति ओम से बॉलीवुड डेब्यू किया था। फिल्म के लीड हीरो शाहरुख खान थे। इस फिल्म ने भारत में 105.63 करोड़ कमाए थे और वर्ल्डवाइड 148.20 करोड़। फिल्म ब्लॉकबस्टर थी।

6/8

आलिया भट्ट

आलिया भट्ट ने वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से डेब्यू किया था। इस फिल्म ने भारत में 92 करोड़ और वर्ल्डवाइड 96 करोड़ कमाए थे।

7/8

जाह्नवी कपूर

जाह्नवी कपूर ने फिल्म धड़क से डेब्यू किया था। इस फिल्म ने भारत में 74.19 करोड़ और वर्ल्डवाइड 113 करोड़ कमाए थे।

8/8

भूमि पेडनेकर

भूमि पेडनेकर ने फिल्म दम लगा के हईशा से डेब्यू किया था। इस फिल्म ने भारत में 40.51 करोड़ और वर्ल्डवाइड 42.79 करोड़ कमाए थे।

