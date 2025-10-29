इन एक्ट्रेसेस का जुड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन संग नाम, किसी ने छोड़ी फिल्में, किसी का बर्बाद हुआ करियर

बॉलीवुड सेलेब्स की ना सिर्फ प्रोफेशनल बल्कि पर्सनल लाइफ भी काफी चर्चा में रहती है। कई बार एक्टर्स का नाम एक्टर्स के साथ जुड़ता है, कभी बिजनेसमैन तो कुछ ऐसी भी एक्ट्रेस हैं जिनका नाम अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ जुड़े हैं।
अब हम आपको ऐसी ही एक्ट्रेसेस के बारे में बताने वाले हैं जिनके नाम अंडरवर्ल्ड डॉन या गैंगस्टर्स के साथ जुड़े।
मंदाकनी का नाम जब कोई लेता है तो सबको राम तेरी गंगा मैली फिल्म याद आती है। मंदाकनी का नाम दाऊद इब्राहिम के साथ काफी जुड़ा है। हालांकि मंदाकनी ने कभी इन दावों को माना नहीं, लेकिन दोनों की फोटोज साथ में काफी वायरल हुई थीं। मंदाकनी ने बाद में फिल्मों को छोड़कर बतौर योगा टीचर अपना करियर शुरू किया।
फिल्म वीराना से अपनी खूबसूरती से लाखों को दीवाना बनाने वालीं जैस्मिन धुन्ना का नाम दाऊद इब्राहिम के साथ जुड़ा था। हालांकि जैस्मीन ने इसे कभी एक्सेप्ट नहीं किया था। जैस्मीन ने फिर अचानक फिल्मों को अलविदा कह दिया था।
ममता कुलकर्णी 1990 की सबसे बोल्ड एक्ट्रेस रही हैं। उन्होंने कई दमदार किरदार निभाए हैं अपने करियर में। ममता का नाम एक समय पर विकी गोस्वामी के साथ काफी जुड़ा था जो केनयन जेल में था। ममता ने हालांकि इसे साफ मना किया था। हालांकि दोनों की साथ में काफी खबरें आती थीं।
मोनिका बेदी जिनकी खूबसूरती ने सबको दीवाना बना दिया था। ऐसा कहगा जाता है कि उनका नाम गैंगस्टर अबु सलेम के साथ भी जुड़ा है। दोनों को साथ में गिरफ्तार भी किया गया था फर्जी डॉक्यूमेंट्स को लेकर। हालांकि फिर मोनिका जेल से बाहर आईं और अपनी नई लाइफ शुरू की।
एक्ट्रेस सोना का मुंबई के स्मगलर हाजी मस्तान के साथ रिलेशन था। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों ने शादी कर ली थी।
हिना कौसर ने दाऊद इब्राहिम के दाहिना हाथ माने जाने वाले इकबाल मिर्ची से शादी की थी।