इन एक्ट्रेसेस का जुड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन संग नाम, किसी ने छोड़ी फिल्में, किसी का बर्बाद हुआ करियर

मंदाकनी

मंदाकनी का नाम जब कोई लेता है तो सबको राम तेरी गंगा मैली फिल्म याद आती है। मंदाकनी का नाम दाऊद इब्राहिम के साथ काफी जुड़ा है। हालांकि मंदाकनी ने कभी इन दावों को माना नहीं, लेकिन दोनों की फोटोज साथ में काफी वायरल हुई थीं। मंदाकनी ने बाद में फिल्मों को छोड़कर बतौर योगा टीचर अपना करियर शुरू किया।