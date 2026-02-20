बॉलीवुड की इन एक्ट्रेसेस ने साउथ मूवीज से किया था डेब्यू, आज हैं हिंदी फिल्मों की स्टार

दीपिका पादुकोण

दीपिका पादुकोण की बॉलीवुड डेब्यू फिल्म ओम शांति ओम सब जानते हैं, लेकिन कम लोग जानते हैं कि उन्होंने कन्नड़ फिल्म से एक्टिंग इंडस्ट्री में डेब्यू किया था। वह कन्नड़ फिल्म ऐश्वर्या में नजर आई थीं जो साल 2006 में रिलीज हुई थी। फिल्म में उनके साथ उपेंद्र लीड रोल में थे और मूवी को इंद्रजीत लंकेश ने डायरेक्ट किया था।