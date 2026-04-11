कोई 19 तो कोई 31…मौत के वक्त सिर्फ इतने साल की थीं ये एक्ट्रेसेज, इस वजह से दुनिया को कह गई अलविदा

गीता बाली

गुरु दत्त की पत्नी और सिंगर गीता बाली ने भी दुनिया को जल्दी अलविदा कह दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक एक्ट्रेस को स्मॉलपॉक्स हो गए थे। एक रिपोर्ट में उनके अधिक शराब पीने की आदत को भी जिम्मेदार ठहराया गया है। मौत के समय एक्ट्रेस की उम्र सिर्फ 34 साल थी।