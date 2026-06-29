बॉलीवुड की इन 10 एक्ट्रेसेस को मिला 'पद्म श्री' सम्मान, ये दो अब नहीं हैं दुनियां में, एक की मौत आज भी बनीं है मिस्ट्री

Actress Who Got Padma Shri Awards: बॉलीवुड में कई ऐसे सितारे हैं, जिन्हें सिनेमा में उनके बेहतरीन योगदान के लिए भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार 'पद्म श्री' दिया गया है। इस लिस्ट में कई बड़े नाम शामिल है। लेकिन आज हम आपको बॉलीवुड की उन अभिनेत्रियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें पद्म श्री अवॉर्ड से नवाजा गया है। तो चलिए देखते पूरी लिस्ट...
बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी ने अपनी एक्टिंग के साथ अपनी खूबसूरती के लिए भी जानी जानी हैं। कई क्लासिक फिल्में देने वाली हेमा मालिनी को साल 2000 में ये पद्म श्री अवॉर्ड मिला।
बॉलीवुड दिवंग अभिनेत्री श्रीदेवी आज भले ही इस दुनिया में नहीं हैं लेकिन अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के जरिए आज भी वो हमारे बीच जिंदा हैं। श्रीदेवी को साल 2013 में पद्म श्री अवॉर्ड से नवाजा गया था।
एक्टर-प्रोड्यूसर, जो अपने विवादित बयानों के लिए मशहूर हैं, ने दावा किया कि यह सम्मान मिलने से "कई लोगों की बोलती बंद हो जाएंगी" जो अक्सर सवाल करते हैं कि वह राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों की परवाह क्यों करती हैं। कंगना को यह अवॉर्ड 2020 में मिला था।
बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन को ये अवॉर्ड 2023 में मिला था। रवीना अपने करियर में कई हिट फिल्में दे चुकी हैं।
साल 2009 में ऐश्वर्या राय बच्चन को पद्म श्री अवॉर्ड मिल चुका है।
बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन को ये अवॉर्ड साल 2014 में मिला था।
ग्लोबल एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा को साल 2016 में पद्म श्री अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है।
बॉलीवुड की एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा ताकतवर महिलाओं का किरदार निभाने के लिए जानी जाती हैं और उन्होंने खूबसूरत, खून भरी मांग और उमराव जान जैसी फिल्मों में अपने काम के लिए कई तारीफें बटोरी हैं। 2010 में, उन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया था।
बॉलीवुड एक्ट्रेस तब्बू को साल 2011 में ये अवॉर्ड मिला था।
70 के दशक की बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस शर्मिला टैगोल को साल 2005 में पद्म श्री अवॉर्ड से सम्मानित किया गया था।
बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल ने दिलवाले दुल्हनियां ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है, बाजीगर जैसे फिल्में दी हैं। काजोल को साल 2011 में पद्म श्री अवॉर्ड मिला है।
दिवंगत एक्ट्रेस स्मिता पाटिल को ये अवॉर्ड साल 1985 में मिला था।