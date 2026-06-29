बॉलीवुड की इन 10 एक्ट्रेसेस को मिला 'पद्म श्री' सम्मान, ये दो अब नहीं हैं दुनियां में, एक की मौत आज भी बनीं है मिस्ट्री

बॉलीवुड की इन 10 एक्ट्रेसेस को मिला 'पद्म श्री' सम्मान

Actress Who Got Padma Shri Awards: बॉलीवुड में कई ऐसे सितारे हैं, जिन्हें सिनेमा में उनके बेहतरीन योगदान के लिए भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार 'पद्म श्री' दिया गया है। इस लिस्ट में कई बड़े नाम शामिल है। लेकिन आज हम आपको बॉलीवुड की उन अभिनेत्रियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें पद्म श्री अवॉर्ड से नवाजा गया है। तो चलिए देखते पूरी लिस्ट...