श्रद्धा कपूर की 5 अपकमिंग फिल्में, एक फिल्म अगस्त 2026 में होने वाली है रिलीज

श्रद्धा कपूर

बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर बॉक्स ऑफिस क्वीन बन चुकी हैं। अपनी मासूम मुस्कान, बेहतरीन अभिनय और शानदार डांस मूव्स से दर्शकों के दिलों पर राज करने वाली श्रद्धा का आने वाला समय बेहद ब्लॉकबस्टर होने वाला है। उनके पास हॉरर-कॉमेडी से लेकर बड़े बजट की वीएफएक्स वाली फिल्मों तक, कई सारे प्रोजेक्ट हैं।