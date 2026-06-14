एक्ट्रेस नीलम कोठारी का लोनावाला वाला घर अंदर से दिखता है ऐसा, जल्द बनेगा स्विमिंग पुल

नीलम का रूम

ये नीलम का रूम रहा है। वो जब भी लोनावाला के इस बंगले में रहने आती थीं तो यहीं ठहरती। एक बार तो इस रूप में 12 लोगों ने जमीन पर गद्दे बिछा कर रात बिताई थी। उस समय अनन्या पांडे छोटी थीं और इसी कमरे में रही थीं।