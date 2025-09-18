Bollywood Actress Madhuri Dixit Paid More Than Salman Khan For This Hum Aapke Hain Koun 1994 में रिलीज इस ब्लॉकबस्टर मूवी में सलमान खान को इस एक्ट्रेस से मिली थी कम फीस, कहलाई सबसे महंगी हिरोइन
क्या आप जानते हैं सलमान को करियर की शुरुआत में एक ब्लॉकबस्टर फिल्म में हीरोइन से कम फीस मिली थी। आइए जानते हैं कौन सी है वो फिल्म और एक्ट्रेस?

Priti KushwahaThu, 18 Sep 2025 10:19 PM
बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान आज किसी पहचान को मोहताज नहीं है। सलमान ने करियर में कई हिट फिल्में दी हैं। सलमान इंडस्ट्री के हाई पेड एक्टर्स की लिस्ट में शामिल हैं।

लेकिन क्या आप जानते हैं सलमान को करियर की शुरुआत में एक ब्लॉकबस्टर फिल्म में हीरोइन से कम फीस मिली थी। आइए जानते हैं कौन सी है वो फिल्म और एक्ट्रेस?

'हम आपके हैं कौन' को दर्शकों ने काफी पसंद किया था। ये फिल्म 'नदिया के पार' का रीमेक था। फिल्म में माधुरी के अलावा मोहनीश बहल, अनुपम खेर, रेणुका शहाणे जैसे कलाकार अहम किरदार में थे।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक माधुरी को 'हम आपके हैं कौन' में निशा के रोल के लिए 2.75 करोड़ रुपये से ज्यादा फीस मिली थी,जो उस समय की अभिनेत्रियों में सबसे ज्यादा थी। यह फीस सलमान खान से भी कहीं ज्यादा थी और माधुरी उस फिल्म की सबसे महंगी कलाकार थीं।

वहीं, हाल ही में अनुपम खेर का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो अपने शो में माधुरी से बातचीत की और सूरज बड़जात्या की फिल्म में सालों से चली आ रही उनकी फीस की अफवाह पर बात की। इस पर माधुरी ने अपनी खास मुस्कान के साथ कहा, "अगर ये बात चली है तो चलने दो।"

सूरज बड़जात्या की 1994 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'हम आपके हैं कौन' ने बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त दुनियाभर में 111 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था।

'हम आपके हैं कौन' की कहानी ही नहीं बल्कि इसके गाने आज भी हिट हैं। इसे आईएमडीबी पर इसे 10 में से 7.5 रेटिंग मिली है।

