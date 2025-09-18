1994 में रिलीज इस ब्लॉकबस्टर मूवी में सलमान खान को इस एक्ट्रेस से मिली थी कम फीस, कहलाई सबसे महंगी हिरोइन

माधुरी ने किया रिएक्ट

वहीं, हाल ही में अनुपम खेर का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो अपने शो में माधुरी से बातचीत की और सूरज बड़जात्या की फिल्म में सालों से चली आ रही उनकी फीस की अफवाह पर बात की। इस पर माधुरी ने अपनी खास मुस्कान के साथ कहा, "अगर ये बात चली है तो चलने दो।"