फाइव स्टार होटल जैसा दिखता है गदर की सकीना एक्ट्रेस अमीषा पटेल का घर, खुद की तस्वीरों से सजाया आशियाना

लिविंग एरिया

ये अमीषा के घर में एंट्री करने के बाद सबसे पहला और खूबसूरत नजारा है। ये एक्ट्रेस का लिविंग रूम है। यहां अक्सर वो बैठकर आराम करती हैं। सामने एक बड़ा सा मिरर है। दीवारों पर एक्ट्रेस की तस्वीरें लगी हुई हैं।