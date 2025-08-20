फाइव स्टार होटल जैसा दिखता है गदर की सकीना एक्ट्रेस अमीषा पटेल का घर, खुद की तस्वीरों से सजाया आशियाना

बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल का मुंबई वाला ये पोश घर अंदर से दिखता है किसी फाइव स्टार होटल जैसा। ये सभी तस्देवीरें फराह खान के व्लॉग से ली गई हैं। देखिए तस्वीरें-
ये अमीषा के घर में एंट्री करने के बाद सबसे पहला और खूबसूरत नजारा है। ये एक्ट्रेस का लिविंग रूम है। यहां अक्सर वो बैठकर आराम करती हैं। सामने एक बड़ा सा मिरर है। दीवारों पर एक्ट्रेस की तस्वीरें लगी हुई हैं।
ये घर का दूसरा हिस्सा है। अमीषा ने बताया कि उन्हें OCD है इसलिए वो अपना घर खुद सजाती हैं और हर दिन सब चेक करती हैं।
अमीषा पटेल के घर का ये डाइनिंग एरिया है। खास बात है कि घर की बालकनी के ठीक सामने ये डाइनिंग टेबल लगाई गई है। यहां ताजा हवा के बीच खाना एन्जॉय किया जा सकता है।
ये अमीषा पटेल के घर की फोटो वॉल है। एक्ट्रेस ने बताया ये सभी पेंटिंग्स MF हुसैन की हैं। इन सभी पेंटिंग्स का अपना एक मतलब है। इसके अलावा एक्ट्रेस ने अपने घर में अधिकतर अपनी बड़ी-बड़ी तस्वीरें लगाई हुई हैं।
ये अमीषा के घर की खूबसूरत बालकनी है। एक्ट्रेस ने बताया उनके घर के हर कमरे में बालकनी है और ताजा हवा आती रहती है। एक्ट्रेस के मुताबिक सभी को उनके घर का ये हिस्सा ही पसंद आता है।
ये अमीषा पटेल के घर का किचन है। यहां अमीषा ने फराह के लिए खास डिश बनाई। फराह खान के इस व्लॉग को पसंद किया गया।
अमीषा के पास लक्ज़री बैग्स और फूटवियर का शानदार कलेक्शन है। ये सभी फुटवियर काफी महंगे हैं। एक्ट्रेस ने ये भी बताया कि अगर वो बैग पर पैसे खर्च नहीं करती तो उनके पास आज एक दूसरा घर होता।