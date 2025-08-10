बॉलीवुड के इन स्टार्स ने पर्दे पर कभी किया रोमांस कभी बने भाई-बहन, नंबर 6 का नाम सुनकर होंगे हैरान

ये हैं बॉलीवुड के 8 ऐसे स्टार्स, जिन्होंने कभी फिल्म में किया रोमांस, तो कभी बन गए भाई-बहन

बॉलीवुड में हमने एक्टर्स को कई अलग रोल्स और रिश्ते निभाते देखा है। कई जोड़ियों के बीच रोमांस इतना पसंद किया गया कि लोग उन्हें बार-बार एक साथ पर्दे पर देखना पसंद करते हैं। लेकिन इन जोड़ियों ने तब हैरान किया जब फिल्मों में रोमांस करने के बाद ये भाई-बहन बनकर पर्दे पर दिखे। आज हम आपको उन्हीं के बारे में बता रहे है।