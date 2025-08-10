Bollywood actors who played lovers and siblings In films deepika padukone salman shah rukh khan Aishwarya amitabh बॉलीवुड के इन स्टार्स ने पर्दे पर कभी किया रोमांस कभी बने भाई-बहन, नंबर 6 का नाम सुनकर होंगे हैरान
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोमनोरंजनबॉलीवुड के इन स्टार्स ने पर्दे पर कभी किया रोमांस कभी बने भाई-बहन, नंबर 6 का नाम सुनकर होंगे हैरान

बॉलीवुड के इन स्टार्स ने पर्दे पर कभी किया रोमांस कभी बने भाई-बहन, नंबर 6 का नाम सुनकर होंगे हैरान

बॉलीवुड में कई जोड़ियां ऐसी हैं जो पर्दे पर अपने रोमांस के चलते खूब सुर्खियों में रहीं हैं। दर्शकों ने इनकी रोमांटिक जोड़ी को खूब पसंद किया, लेकिन क्या आप जानते हैं, फिल्मों में रोमांस करने के बाद ये भाई-बहन बनकर पर्दे पर दिखे।

Priti KushwahaSun, 10 Aug 2025 09:48 AM
1/9

ये हैं बॉलीवुड के 8 ऐसे स्टार्स, जिन्होंने कभी फिल्म में किया रोमांस, तो कभी बन गए भाई-बहन

बॉलीवुड में हमने एक्टर्स को कई अलग रोल्स और रिश्ते निभाते देखा है। कई जोड़ियों के बीच रोमांस इतना पसंद किया गया कि लोग उन्हें बार-बार एक साथ पर्दे पर देखना पसंद करते हैं। लेकिन इन जोड़ियों ने तब हैरान किया जब फिल्मों में रोमांस करने के बाद ये भाई-बहन बनकर पर्दे पर दिखे। आज हम आपको उन्हीं के बारे में बता रहे है।

2/9

रणवीर सिंह और प्रियंका चोपड़ा

इस लिस्ट में पहना नंबर आता है रणवीर सिंह और प्रियंका चोपड़ा का। दोनों ने डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की फिल्म बाजीराव मस्तानी के अलावा फिल्म गुंडे में भी प्रियंका और रणवीर, रोमांस करते नजर आए थे। लेकिन बाद में जोया अख्तर की फिल्म दिल धड़कने दो में दोनों ने बहन-भाई का किरदार निभाया था।

3/9

अर्जुन रामपाल और दीपिका पादुकोण

इस लिस्ट में अर्जुन रामपाल और दीपिका का नाम भी शामिल है। फिल्म ओम शांति ओम में दीपिका ने अर्जुन रामपाल की पत्नी का रोल निभाया। वहीं फिल्म हाउसफुल में दोनों ने बहन-भाई का रोल निभाया था।

4/9

अभिषेक बच्चन और असिन

अभिषेक और असिन फिल्म बोल बच्चन में बहन-भाई बने थे। वहीं, फिल्म ऑल इज वेल में लवर्स बने नजर आए थे।

5/9

जॉन अब्राहम और दीपिका पादुकोण

बता दें कि जॉन और दीपिका ने साल 2011 में आई फिल्म देसी बॉयज में रोमांस किया था। वहीं, 2013 में आई रेस 2 में दीपिका और जॉन, बहन-भाई बने थे।

6/9

तुषार कपूर और करीना कपूर

तुषार और करीना एक समय पर बॉलीवुड के ऑनस्क्रीन रोमांटिक कपल के रूप में फेमस थे। दोनों ने फिल्म मुझे कुछ कहना है में रोमांस किया था। वहीं, बाद में रोहित शेट्टी की फिल्म गोलमाल रिटर्न्स में दोनों बहन-भाई बने थे।

7/9

अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी

ये नाम आपको भी हैरान कर रहा होगा। अमिताभ और हेमा मालिनी ने बागबान ही नहीं, नसीब, देश प्रेमी, सत्ते पे सत्ता, नास्तिक, बाबुल और वीर जारा जैसी कई फिल्मों में रोमांस किया। लेकिन क्या आप जानते हैं साल 1973 में आई फिल्म गहरी चाल में अमिताभ, हेमा के बड़े भाई बने थे।

8/9

देव आनंद और जीनत अमान

इश्क इश्क इश्क, प्रेम शास्त्र, वारंट, डार्लिंग डार्लिंग और कलाबाज जैसी कई फिल्मों में देव आनंद और जीनत अमान ने अपने रोमांस से हर खूब सुर्खियां बटोरी हैं। लेकिन फिल्म हरे कृष्णा हरे राम में दोनों बहन-भाई के रोल में नजर आए।

9/9

सलमान खान और नीलम

सलमान खान और नीलम ने फिल्म एक लड़का एक लड़की में एक दूसरे संग जमकर रोमांस किया। भले ही ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर पिट गई हो, लेकिन इनकी जोड़ी काफी चर्चा में रही थी। इसके बाद दोनों फिल्म हम साथ साथ हैं में बहन-भाई का रोल निभाते दिखे थे।

Deepika Padukone Amitabh Bachchan Shah Rukh Khan Salman Khan