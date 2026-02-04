सनी देओल से लेकर अमिताभ बच्चन तक इन 11 एक्टर्स ने वकील के किरदार को कर दिया अमर, लिस्ट में एक हीरोइन भी शामिल

अनिल कपूर- अरुण वर्मा

1985 की इसी फिल्म मेरी जंग में अनिल ने अरुण वर्मा नाम के एक वकील का किरदार निभाया था। अरुण अपने परिवार के साथ हुई नाइंसाफी के लिए जंग लड़ता है। अदालत में अपने कानूनी दांवपेच की समझ से केस जीतता है।अनिल कपूर जब जज के सामने चिल्लाकर अपनी बात कहते हैं ऐसा लगता है इनसे बेहतर ये किरदार कोई नहीं निभा सकता था। हैरानी वाली बात ये है कि पहले अरुण वर्मा का किरदार अमिताभ बच्चन निभाने वाले थे। लेकिन किस्मत ने अनिल को ये किरदार देकर उनके करियर को ऊंचाई पर पहुंचा दिया।