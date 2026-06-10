एक ही फिल्म में कभी पिता तो कभी बेटा बनें ये एक्टर्स, दर्शकों को भी किया हैरान

बॉलीवुड एक्टर्स

फिल्मों में कई बार स्क्रिप्ट की ऐसी डिमांड होती है कि एक्टर को 1 नहीं बल्कि डबल रेल निभाने पड़ते हैं। अब हम आपको उन एक्टर्स के बारे में बताएंगे जिन्होंने फिल्मों में पिता और बेटे दोनों का किरदार निभाया है।