एक ही फिल्म में कभी पिता तो कभी बेटा बनें ये एक्टर्स, दर्शकों को भी किया हैरान

फिल्मों में कई बार स्क्रिप्ट की ऐसी डिमांड होती है कि एक्टर को 1 नहीं बल्कि डबल रेल निभाने पड़ते हैं। अब हम आपको उन एक्टर्स के बारे में बताएंगे जिन्होंने फिल्मों में पिता और बेटे दोनों का किरदार निभाया है।
अमिताभ बच्चन ने फिल्म सूर्यवंशम, अदालत, महान और आखिरी रास्ता में बेटे और पिता दोनों का किरदार निभाया था।
शाहरुख खान ने जवान, इंग्लिश बाबू देसी मैम में पिता और बेटे का किरदार निभाया है।
सलमान खान ने फिल्म वीर में पिता और बेटे का रोल किया था। हालांकि बेटे का रोल तब आता है जब पिता का निधन होता है।
ऋतिक रोशन ने फिल्म कृष और कृष 3 में पिता और बेटे दोनों का किरदार निभाया था।
रणबीर कपूर ने फिल्म शमशेरा में पिता और बेटे दोनों का किरदार निभाया था।
जॉन अब्राहम ने फिल्म सत्यमेव जयते में बेटे और पिता का किरदार निभाया था।
अक्षय कुमार ने भूत बंगला में पिता और बेटे दोनों का किरदार निभाया है।