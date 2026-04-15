अमिताभ बच्चन से लेकर विद्या बालन तक, टीवी सीरियल्स में काम कर चुके हैं ये एक्टर्स

डेली सोप सीरियल्स में काम कर चुके हैं ये बॉलीवुड स्टार्स

सास बहू वाले टीवी शोज से लेकर कैजुअल सीरियल्स तक को फिल्मों के शौकीन कई बार अलग नजर से देखते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि बॉलीवुड के कई लीजेंडरी एक्टर्स, जो आज एक-एक फिल्म के लिए करोड़ों कमाते हैं, उन सभी ने कभी न कभी टीवी सीरियल्स में भी काम किया है। तो चलिए आज ऐसे ही कुछ एक्टर्स के बारे में जानते हैं।