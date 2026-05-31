जब बॉलीवुड एक्टर्स ने खतरे में डाली जान, जंगली जानवरों के साथ शूटिंग कर चुके हैं ये 7 स्टार्स

जंगली जानवरों के साथ शूटिंग कर चुके हैं ये 7 एक्टर्स

आज के वक्त में VFX और CGI जैसी तकनीकें उपलब्ध हैं, जिनके चलते बहुत खतरनाक सीन फिल्माने के लिए एक्टर या बॉडी डबल की जान खतरे में नहीं डालनी पड़ती। हालांकि सालों पहले जब ऐसा नहीं था, तब एक्टर्स को खुद ही इस तरह के ज्यादातर सीक्वेंस करने पड़ते थे। तो चलिए आज जानते हैं ऐसी ही कुछ फिल्मों के बारे में, जिनमें एक्टर्स ने खुद ही असली जंगली जानवरों के साथ शूटिंग की थी।