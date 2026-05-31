जब बॉलीवुड एक्टर्स ने खतरे में डाली जान, जंगली जानवरों के साथ शूटिंग कर चुके हैं ये 7 स्टार्स

आज के वक्त में VFX और CGI जैसी तकनीकें उपलब्ध हैं, जिनके चलते बहुत खतरनाक सीन फिल्माने के लिए एक्टर या बॉडी डबल की जान खतरे में नहीं डालनी पड़ती। हालांकि सालों पहले जब ऐसा नहीं था, तब एक्टर्स को खुद ही इस तरह के ज्यादातर सीक्वेंस करने पड़ते थे। तो चलिए आज जानते हैं ऐसी ही कुछ फिल्मों के बारे में, जिनमें एक्टर्स ने खुद ही असली जंगली जानवरों के साथ शूटिंग की थी।
बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने साल 1977 में आई फिल्म 'खून पसीना' में टाइगर के साथ शूटिंग की थी। इस फिल्म में उन्हें टाइगर के साथ फाइट सीक्वेंस शूट करना था। इसके अलावा साल 1979 में आई फिल्म 'नटवरलाल' में भी वह टाइगर के साथ शूट कर चुके हैं।
इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार कहे जाने वाले राजेश खन्ना ने भी जंगली जानवरों के साथ शूटिंग की है। फिल्म 'हाथी मेरे साथी' में उन्होंने एक नहीं बल्कि कई असली हाथियों के साथ शूटिंग की थी। साल 1971 में आई यह फिल्म सुपरहिट रही थी।
बॉलीवुड के 'ही-मैन', दिवंगत लीजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र ने भी कई बार जंगली जानवरों के साथ शूटिंग की है। साल 1968 में उन्होंने 'आंखें' फिल्म में और फिर 1972 में 'ललकार' मूवी के लिए असली शेर और बाघ के साथ शूटिंग की थी।
बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार भी इस मामले में पीछे नहीं हैं। खुद अपने स्टंट करने के लिए मशहूर अक्षय ने फिल्म ब्लू के लिए शार्कों के बीच, और फिर बेयर ग्रिल्स के साथ एक शो में घड़ियालों और हाथियों के काफी करीब शूटिंग की थी।
अपनी मार्शल आर्ट की वजह से दुनिया भर में अलग ही पहचान बना चुके एक्टर विद्युत जामवाल ने साल 2019 में आई फिल्म 'जंगली' के लिए हाथियों के साथ शूट किया था। विद्युत भी टाइगर और अक्षय की तरह खुद ही अपने स्टंट करने के लिए मशहूर हैं।
उस दौर के सुपरस्टार एक्टर राहुल रॉय की साल 1992 में एक फिल्म आई थी 'जुनून'। कहानी एक ऐसे शख्स की थी, जो श्राप के बाद एक शेर में बदल जाता है। इस फिल्म के लिए राहुल रॉय को टाइगर के काफी करीब रहकर कई सीन करने पड़े थे।
आप मानें या ना मानें, लेकिन साल 1987 में आई फिल्म परिवार में मिथुन चक्रवर्ती ने कई जंगली जानवरों के करीब रहकर शूटिंग की थी। इस फिल्म के लिए उन्हें बंदर, कुत्ता, भालू और चीते के साथ भी शूटिंग करनी पड़ी थी।