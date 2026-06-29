इन 11 सितारों को मिला पद्म श्री, शाहरुख-आमिर से आगे निकले ये दो सितारे, हासिल किया पद्म भूषण और पद्म विभूषण

इन 11 सितारों को मिला पद्म श्री

स्टार्स के लिए पद्म श्री अवॉर्ड मिलना एक ऐसा सम्मान है, जिसे पाना हर किसी का सपना होता है। वहीं, बॉलीवुड के कई दिग्गज सितारों को कला और सिनेमा में उनके योगदान के लिए भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान, पद्म श्री (Padma Shri) से नवाजा जा चुका है। आज हम आपको उन एक्टर्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें पद्मश्री अवॉर्ड से सम्मानित किया जा चुका है।