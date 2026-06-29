इन 11 सितारों को मिला पद्म श्री, शाहरुख-आमिर से आगे निकले ये दो सितारे, हासिल किया पद्म भूषण और पद्म विभूषण

स्टार्स के लिए पद्म श्री अवॉर्ड मिलना एक ऐसा सम्मान है, जिसे पाना हर किसी का सपना होता है। वहीं, बॉलीवुड के कई दिग्गज सितारों को कला और सिनेमा में उनके योगदान के लिए भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान, पद्म श्री (Padma Shri) से नवाजा जा चुका है। आज हम आपको उन एक्टर्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें पद्मश्री अवॉर्ड से सम्मानित किया जा चुका है।
साउथ से लेकर बॉलीवुड तक की फिल्मों में अपनी दमदार एक्टिंग का लोहा मनवाने वाले एक्टर आर माधवन को इसी साल 2026 में पद्म श्री अवॉर्ड से नवाजा गया।
बॉलीवुड महानायक अमिताभ बच्चन को 1984 में पद्म श्री, 2001 में पद्म भूषण और 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था।
बॉलीवुड के किंग खान को देवदास, चक दे इंडिया, स्वदेस और कई दूसरी फिल्मों में उनके शानदार परफॉर्मेंस के लिए 2005 में पद्म श्री अवॉर्ड मिला था।
बॉलीवुड एक्टर आमिर खान को सिनेमा जगत में उनके शानदार योगदान के लिए साल 2003 में पद्म श्री अवॉर्ड मिला था।
अक्षय कुमार उन कलाकारों में से एक हैं जिन्होंने अपनी एक्टिंग का से न केवल अपने फैंस के दिलों पर बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी राज किया। उनकी एक्टिंग की वजह से, उन्हें 1984 में पद्म श्री, 2001 में पद्म भूषण और 2015 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया।
एक्टर ओमपुरी भी अब इस दुनिया में नहीं हैं। उन्हें ये अवॉर्ड साल 2004 में पद्म श्री अवॉर्ड मिला था।
साल 2004 में ही अनुपम खेर को भी पद्म श्री अवॉर्ड से नवाजा गया था।
बॉलीवुड इंडस्ट्री के सबसे टैलेंटेड और पसंदीदा एक्टर्स में से एक दिवंगत एक्टर इरफान खान का जाना उनके फैंस के लिए एक बड़े सदमे से कम नहीं था। उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में उनके काम के लिए 2011 में पद्म श्री मिला था।
बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान को भी पद्म श्री अवॉर्ड से नवाजा जा चुका है। 2004 में उन्हें ये सम्मान मिला था।
एक्टर मनोज बाजपेयी को साल 2019 में पद्म श्री अवॉर्ड मिला था।
बॉलीवुड एक्टर और कॉमेडियन परेश रावल को ये अवॉर्ड साल 2014 में मिला था।