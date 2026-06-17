दिवालिया होने की कगार पर थे ये 7 एक्टर्स, जानिए कैसे हुई बॉलीवुड में वापसी

जैकी श्रॉफ

फिल्म 'बूम' में अपनी ज्यादातर संपत्ति निवेश करने के बाद जैकी श्रॉफ भी दिवालिय होने की कगार पर थे। यह फिल्म उनकी पत्नी आएशा बना रही थीं। लेकिन रिलीज से पहले ही फिल्म लीक हो गई और जैकी की हालत खस्ता हो गई। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी और जैकी श्रॉफ भारी कर्जे में आ गए थे। जैकी को अपना पैतृक मकान बेचना पड़ा और इंडस्ट्री में वापसी करने में सलमान खान ने उनकी मदद की थी।