जानिए किस उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए थे ये एक्टर, एक ने सिर्फ 39 साल की उम्र में ली थी अपनी आखिरी सांस

विनोद खन्ना

विनोद खन्ना अपनी शानदार एक्टिंग के साथ गुड लुक्स के लिए भी मशहूर थे। लेकिन ब्लैडर कैंसर की वजह से उनकी हालत बेहद खराब हो गई थी। एक 6 अक्टूबर 1946 को जन्मे विनोद खन्ना ने 27 अप्रैल 2017 को सिर्फ 70 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया था।