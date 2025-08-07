इस बॉलीवुड सुपरस्टार को दुबलापन छिपाने के लिए पहनने पड़े थे लड़कियों वाले कपड़े, आज दमदार बॉडी के होते हैं चर्चे

गेस करें हीरो

ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो बॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर हैं जो सबके लिए उदाहरण बन सकते हैं। जब उन्होंने फिल्मों में कदम रखा तो एकदम दुबले-पतले थे। वह एक्टिंग की तैयारी की जगह जब हर समय एक्सरसाइज करते तो उनके पिताजी को गुस्सा आता था। अब उनकी बॉडी ही उनकी पहचान है। हम बात कर रहे हैं जिन्हें इंडस्ट्री का भाई और फीमेल फैन्स की जान कहा जाता है।