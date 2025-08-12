bollywood actor boman irani house inside pics see here अंदर से फाइव स्टार होटल जैसा दिखता है मुन्ना भाई MBBS के डॉक्टर अस्थाना बोमन ईरानी का घर
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोमनोरंजनअंदर से फाइव स्टार होटल जैसा दिखता है मुन्ना भाई MBBS के डॉक्टर अस्थाना बोमन ईरानी का घर

अंदर से फाइव स्टार होटल जैसा दिखता है मुन्ना भाई MBBS के डॉक्टर अस्थाना बोमन ईरानी का घर

बॉलीवुड एक्टर बोमन ईरानी को अपने कई फिल्मों में देखा होगा। एक्टर में मुन्ना भाई MBBS में डॉक्टर अस्थाना और 3 इडियट्स में कॉलेज प्रिंसिपल का किरदार निभाने वाले बोमन ईरानी का घर अंदर से किसी आलीशान होटल से कम नहीं है।

Usha ShrivasTue, 12 Aug 2025 10:48 AM
1/7

बोमन ईरानी का घर

बॉलीवुड डांस कोरियोग्राफर से डायरेक्टर बनीं फराह खान ने हाल में अपने यूट्यूब चैनल पर बोमन ईरानी के साथ व्लॉग शूट किया है। इस वीडियो में फराह ने बोमन ईरानी के आलीशान घर को दिखाया।

2/7

एंट्रेंस

लिफ्ट के ठीक साइड में में बोमन ईरानी के आलीशान घर के घर का एंट्रेंस एरिया है। घर का गेट रॉयल लुक दे रहा है। इस गेट भर पर एक्टर ने खूब पैसा खर्च किया होगा।

3/7

लॉबी

एंट्रेंस गेट से अंदर आने के बाद ये घर की लॉबी शुरू होती है। यहां दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग्स देखी जा सकती हैं। इसी लॉबी से होते हुए घर के अंदर पहुंचा जाता है।

4/7

लिविंग एरिया

ये घर का लिविंग एरिया है। यहां अक्सर मेहमानों और परिवार के साथ बैठकी होती है। परिवार के सदस्य अधिकतर समय यहीं बिताते हैं। दीवारों पर पेंटिंग्स, फूलों से इस एरिया को सजाया गया है।

5/7

हॉल

यहां खिड़की से आर ही रौशनी के लिए बैठा जाता है। अक्सर बोमन ईरानी खिड़की के साथ लगी कुर्सी पर बैठकर अपनी चाय का आनंद लेते हैं।

6/7

फोटो वॉल

बोमन ईरानी के घर में एक ऐसी भ दीवार है जो तस्वीरों से भरी हुई है। इस दीवार पर एक्टर के दोनों बच्चों के बचपन, परिवार के कुछ खास पलों और पौते की कई तस्वीरें हैं।

7/7

डाइनिंग एरिया

बोमन ईरानी के घर का डाइनिंग एरिया है। साधारण लेकिन सुकून और खूबसूरती से भरा। यहां एक्टर का परिवार साथ खाना खाता है। ये घर बोमन ईरानी की पत्नी ने खुद सजाया है।

Boman Irani farah khan