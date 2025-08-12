अंदर से फाइव स्टार होटल जैसा दिखता है मुन्ना भाई MBBS के डॉक्टर अस्थाना बोमन ईरानी का घर

बॉलीवुड डांस कोरियोग्राफर से डायरेक्टर बनीं फराह खान ने हाल में अपने यूट्यूब चैनल पर बोमन ईरानी के साथ व्लॉग शूट किया है। इस वीडियो में फराह ने बोमन ईरानी के आलीशान घर को दिखाया।
लिफ्ट के ठीक साइड में में बोमन ईरानी के आलीशान घर के घर का एंट्रेंस एरिया है। घर का गेट रॉयल लुक दे रहा है। इस गेट भर पर एक्टर ने खूब पैसा खर्च किया होगा।
एंट्रेंस गेट से अंदर आने के बाद ये घर की लॉबी शुरू होती है। यहां दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग्स देखी जा सकती हैं। इसी लॉबी से होते हुए घर के अंदर पहुंचा जाता है।
ये घर का लिविंग एरिया है। यहां अक्सर मेहमानों और परिवार के साथ बैठकी होती है। परिवार के सदस्य अधिकतर समय यहीं बिताते हैं। दीवारों पर पेंटिंग्स, फूलों से इस एरिया को सजाया गया है।
यहां खिड़की से आर ही रौशनी के लिए बैठा जाता है। अक्सर बोमन ईरानी खिड़की के साथ लगी कुर्सी पर बैठकर अपनी चाय का आनंद लेते हैं।
बोमन ईरानी के घर में एक ऐसी भ दीवार है जो तस्वीरों से भरी हुई है। इस दीवार पर एक्टर के दोनों बच्चों के बचपन, परिवार के कुछ खास पलों और पौते की कई तस्वीरें हैं।
बोमन ईरानी के घर का डाइनिंग एरिया है। साधारण लेकिन सुकून और खूबसूरती से भरा। यहां एक्टर का परिवार साथ खाना खाता है। ये घर बोमन ईरानी की पत्नी ने खुद सजाया है।