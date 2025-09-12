हिंदी सिनेमा के वो 9 एक्टर्स जिन्होंने डायरेक्ट कीं अपनी फिल्में, लिस्ट में एक फीमेल एक्ट्रेस

सनी देओल

सनी देओल ने अपने करियर में कई बेहतरीन फिल्में की हैं। पर क्या आप जानते हैं साल 1999 में आई अपनी ही एक फिल्म को सनी देओल ने डायरेक्ट किया था। साल 1999 में आई रोमांटिक फैमिली ड्रामा फिल्म दिल्लगी में सनी देओल ने एक्टिंग के साथ-साथ फिल्म को डायरेक्ट भी किया था। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 5.3 है।