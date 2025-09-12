Bollywood 9 Big actors who directed and acted in their own film ajay devgn kangana ranaut and others full list here हिंदी सिनेमा के वो 9 एक्टर्स जिन्होंने डायरेक्ट कीं अपनी फिल्में, लिस्ट में एक फीमेल एक्ट्रेस
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोमनोरंजनहिंदी सिनेमा के वो 9 एक्टर्स जिन्होंने डायरेक्ट कीं अपनी फिल्में, लिस्ट में एक फीमेल एक्ट्रेस

हिंदी सिनेमा के वो 9 एक्टर्स जिन्होंने डायरेक्ट कीं अपनी फिल्में, लिस्ट में एक फीमेल एक्ट्रेस

बॉलीवुड के उन एक्टर्स के बारे में हम आपको बता रहे हैं जिन्होंने अपनी फिल्म में खुद एक्टिंग करने के साथ-साथ उस फिल्म को डायरेक्ट भी किया है। लिस्ट में एक फीमेल एक्ट्रेस का नाम भी शामिल है।

Harshita PandeyFri, 12 Sep 2025 03:37 PM
1/9

एक्टर्स जिन्होंने डायरेक्ट कीं अपनी फिल्में

बॉलीवुड में कई ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने डायरेक्शन में भी अपना हाथ आजमाया है। आज हम आपको ऐसे 9 एक्टर्स के नाम बता रहे हैं जिन्होंने अपनी फिल्म में एक्टिंग के साथ-साथ उस फिल्म को डायरेक्ट भी किया है। इस लिस्ट में एक फीमेल एक्ट्रेस का नाम भी शामिल है।

2/9

सनी देओल

सनी देओल ने अपने करियर में कई बेहतरीन फिल्में की हैं। पर क्या आप जानते हैं साल 1999 में आई अपनी ही एक फिल्म को सनी देओल ने डायरेक्ट किया था। साल 1999 में आई रोमांटिक फैमिली ड्रामा फिल्म दिल्लगी में सनी देओल ने एक्टिंग के साथ-साथ फिल्म को डायरेक्ट भी किया था। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 5.3 है।

3/9

अजय देवगन

कई बेहतरीन फिल्मों में एक्टिंग के साथ-साथ अजय देवगन ने अपनी 4 फिल्मों को डायरेक्ट भी किया है। अजय देवगन ने अपनी फिल्म यू मी और हम (2008), शिवाय (2016), रनवे 34 (2022) और भोला (2023) में डायरेक्शन के साथ-साथ एक्टिंग भी की है।

4/9

आमिर खान

बॉलीवुड एक्टर आमिर खान ने अपनी फिल्म तारे जमीन पर डायरेक्ट की थी। उनकी इस फिल्म को काफी पसंद किया जाता है। तारे जमीन पर की आईएमडीबी रेटिंग 8.3 है।

5/9

गुरु दत्त

भारतीय सिनेमा के बेहतरीन एक्टर और डायरेक्टर गुरु दत्त ने अपनी कई फिल्मों में एक्टिंग के साथ-साथ उन्हें डायरेक्ट भी किया है। इन फिल्मों में कागज के फूल, प्यासा, सीआईडी, और साहेब बीवी और गुलाम जैसी फिल्में शामिल हैं।

6/9

आर माधवन

हिंदी और साउथ की फिल्मों में एक्टिंग कर चुके आर माधवन ने साल 2022 में आई अपनी फिल्म रॉकेट्री द नंबी इफेक्ट को डायरेक्ट किया था। डायरेक्शन के साथ-साथ आर माधवन ने फिल्म में एक्टिंग भी की थी। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8.6 है।

7/9

फिरोज खान

फिरोज खान का नाम बॉलीवुड के शानदार एक्टर्स में शामिल हैं। उन्होंने कई फिल्में डायरेक्ट कीं। डायरेक्शन के साथ-साथ उन फिल्मों में फिरोज खान ने एक्टिंग भी की। इन फिल्मों में दयावान, कुर्बानी, धर्मातमा और अपराध जैसी फिल्में शामिल हैं।

8/9

राज कपूर

राज कपूर एक बेहतरीन एक्टर के साथ-साथ शानदार डायरेक्टर भी थे। उन्होंने अपने कई फिल्मों में डायरेक्शन के साथ-साथ एक्टिंग भी की थी। इन फिल्मों में आग, श्री 420, बरसात और आवारा जैसी कई फिल्में शामिल हैं।

9/9

कंगना रनौत

कंगना रनौत बॉलीवुड की एक शानदार एक्ट्रेस हैं। उन्होंने कई फिल्मों में एक्टिंग की है। हाल ही में उन्होंने अपनी फिल्म इमरजेंसी में एक्टिंग के साथ-साथ डायरेक्शन भी किया था।

Ajay Devgn Kangana Ranaut