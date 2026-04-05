60 के दशक में अपनी एक्टिंग का जादू चलाने वाली इन 9 एक्ट्रेस की उम्र हो गई है इतनी, कुछ ने तो पार किया 90 का आंकड़ा

कल्पना कार्तिक

कल्पना कार्तिक आज 94 की हैं। 60 के दशक में कई फिल्मों में नजर आ चुकी कल्पना ने देव आनंद से शादी कर ली थी। आज वो अपने बच्चों और पोता पोतियों के साथ अपना समय बिता रही हैं। अब कल्पना पूरी तरह भक्ति में डूब गई हैं।