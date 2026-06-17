‘भीगे होंठ तेरे’ से लेकर ‘नायक नहीं खलनायक हूं मैं’ तक, करोड़ों दिलों पर राज करने वाले ये 5 गायक अब कहां हैं?

जॉली मुखर्जी के करियर का आखिरी गाना

फिल्म ‘चांदनी’ के आइकॉनिक गाने ‘चांदनी ओ मेरी चांदनी’ से सनसनी मचाने वाले जॉली मुखर्जी अपने दौर के बेहद प्रतिभाशाली सिंगर थे। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के कई ए-लिस्ट (टॉप) एक्टर्स के लिए अपनी आवाज़ दी। लेकिन साल 2013 के बाद से वे म्यूजिक इंडस्ट्री से पूरी तरह गायब हो गए। राम गोपाल वर्मा की फिल्म ‘सत्या 2’ का गाना ‘ताकत’ उनके करियर का आखिरी गाना था, जिसके बाद से वे लाइमलाइट से पूरी तरह दूर हैं।