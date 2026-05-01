बॉबी देओल की आने वाली फिल्में और सीरीज, दो इसी साल होने वाली हैं रिलीज

जन नेता

थलपति विजय और बॉबी देओल की फिल्म 'जन नेता' बनकर तैयार है। ये फिल्म थलपति विजय की आखिरी फिल्म है। दरअसल, उन्होंने एक्टिंग से रिटायरमेंट ले लिया है और पॉलिटिक्स में चले गए हैं। अभी तक फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि फिल्म इस महीने सिनेमाघरों में आ सकती है।