बॉबी देओल की आने वाली फिल्में और सीरीज, दो इसी साल होने वाली हैं रिलीज

बॉबी देओल इस समय चारों तरफ छाय हुए हैं। ओटीटी, बॉलीवुड और साउथ...उन्होंने सब जगह अपनी पहचान बना ली है। आने वाले समय में उनकी कई सारी फिल्में और सीरीज आने वाली हैं। यहां देखिए इनकी लिस्ट।
बॉबी देओल की फिल्म 'बंदर' 05 जून, 2026 को रिलीज होने वाली है। 'बंदर' को अनुराग कश्यप ने डायरेक्ट किया है और ये असली घटना पर बनी क्राइम थ्रिलर फिल्म है।
शरवरी वाघ और आलिया भट्ट की फिल्म 'अल्फा' में बॉबी देओल नजर आने वाले हैं। इस फिल्म की शूटिंग लगभग पूरी हो गई है। 10 जुलाई के दिन ये फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक देगी।
थलपति विजय और बॉबी देओल की फिल्म 'जन नेता' बनकर तैयार है। ये फिल्म थलपति विजय की आखिरी फिल्म है। दरअसल, उन्होंने एक्टिंग से रिटायरमेंट ले लिया है और पॉलिटिक्स में चले गए हैं। अभी तक फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि फिल्म इस महीने सिनेमाघरों में आ सकती है।
मिड डे की रिपोर्ट के मुताबिक, बॉबी देओल को अली अब्बास जफर के निर्देशन में बन रही फिल्म में नेगेटिव किरदार निभाने के लिए चुना गया है। इस एक्शन फिल्म में वह अहान पांडे और शरवरी वाघ के साथ नजर आएंगे।
अमेजन प्राइम वीडिया पर इस साल बॉबी देओल की 'तीन कौवे' भी आएगी। इस स्पाई थ्रिलर में रोनित रॉय, फातिमा सना शेख, पवैल गुलाटी, ईशा तलवार, चांदनी बेन्ज और फैसल मलिक जैसे कलाकार नजर आएंगे।
बॉबी देओल की हिट वेब सीरीज 'आश्रम 4' की शूटिंग भी शुरू हो गई है। हालांकि, अभी तक मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट अनाउंस नहीं की है।