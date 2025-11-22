नेत्रा मेंटना ही नहीं बॉलीवुड के इन सितारों ने भी राजस्थान में की ग्रैंड वेडिंग, पानी की तरह खूब बहाए पैसे

इस वक्त हर तरफ सिर्फ एक ही शादी की चर्चा हो रही है। जी हां, बात कर रहे हैं अमेरिका के दिग्गज उद्योगपति राजू रामलिंगा मंटेना की बेटी नेत्रा की शादी की। ये शाही शादी उदयपुर में होने वाली है। इस शादी में देश से लेकर विदेश तक के तमाम दिग्गज हस्तियां शिरकत करेंगी।
यही नहीं इस शाही शादी में हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक के सितारे भी जमकर धमाल मचाने वाले हैं। यही नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी अटेंड करने कई दिनों पहले ही भारत पहुंच चुके हैं। आइए जानते हैं कि नेत्रा मेंटना से पहले राजस्थान में किन-किन स्टार्स ने शादी की...
रवीना टंडन ने 22 फरवरी 2004 को उदयपुर के जग मंदिर पैलेस में फिल्म वितरक अनिल थडानी से शादी की थी। यह एक ग्रांड वेडिंग थी, जिसमें पंजाबी और सिंधी रीति-रिवाजों का पालन किया गया था। ये उस वक्त की सबसे महंगी शादियों में एक थी।
कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की शादी राजस्थान के जैसलमेर में सूर्यगढ़ पैलेस में हुई थी। यह एक निजी फंक्शन था जो 7 फरवरी, 2023 को हुआ था। ये एक ग्रैंड शादी थी।
प्रियंका चोपड़ा की शादी जोधपुर के उम्मेद भवन पैलेस में निक जोनास के साथ हुई थी। यह भव्य शादी दिसंबर 2018 में हुई थी, जिसमें उन्होंने हिंदू और ईसाई दोनों रीति-रिवाजों से शादी की थी।
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की शादी राजस्थान के सवाई माधोपुर में स्थित सिक्स सेंसेज फोर्ट बरवाड़ा में हुई थी। यह एक 700 साल पुराना किला है, जिसे एक हेरिटेज होटल में बदल दिया गया है।
प्रियंका चोपड़ा की बहन परिणीति चोपड़ा का भी नाम शामिल है। जिन्होंने आप नेता राघव चड्ढा से साल 2023 में शादी की थी। दोनों की शादी बहुत धूमधाम से उदयपुर में हुई थी।
नील नितिन मुकेश की शादी उदयपुर में हुई थी। उनकी शादी 9 फरवरी 2017 को उदयपुर के रेडिसन ब्लू होटल में रुक्मिणी सहाय के साथ हुई थी। यह शादी एक शाही डेस्टिनेशन वेडिंग थी।
आयरा खान की शादी मुंबई और उदयपुर में हुई थी। उन्होंने 3 जनवरी 2024 को मुंबई के ताज लैंड्स एंड में अपनी शादी पंजीकृत की और फिर 10 जनवरी को उदयपुर में एक भव्य समारोह में शादी की।