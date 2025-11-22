नेत्रा मेंटना ही नहीं बॉलीवुड के इन सितारों ने भी राजस्थान में की ग्रैंड वेडिंग, पानी की तरह खूब बहाए पैसे

शाही शादी में हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक के सितारे

यही नहीं इस शाही शादी में हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक के सितारे भी जमकर धमाल मचाने वाले हैं। यही नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी अटेंड करने कई दिनों पहले ही भारत पहुंच चुके हैं। आइए जानते हैं कि नेत्रा मेंटना से पहले राजस्थान में किन-किन स्टार्स ने शादी की...