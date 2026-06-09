भोजपुरी स्टार पवन सिंह के पास हैं 5 लग्जरी कारें, आधा किलो सोना, करोड़ों की जमीन, 2 सालों में हुई इतनी ग्रोथ

पवन सिंह ने अपनी संपत्ति के नाम पर 50 हजार रुपए नकद और अपनी चल-अचल संपत्ति की जानकारी दी है। पवन सिंह ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक उनके पास करीब 20 करोड़ रुपए की संपत्ति है।
पवन सिंह ने बताया कि उनके पास आधा किलो सोने के गहने हैं जिसकी कीमत करीब 70 लाख है। और 1 हजार ग्राम चांदी के गहने हैं जिसकी कीमत 28 हजार रुपए के करीब है।
पवन सिंह के पास अचल संपति के रूप में आरा में 99 डिसमिल जमीन है जिसकी मौजूदा कीमत 11 लाख रुपए है। एक करोड़ की कीमत की जमीन है जो खेती करने योग्य नहीं है।
व्यवसायिक संपति की कीमत 4.16 करोड़ और घर की कीमत 7.73 करोड़ है। कुल 13 करोड़ की अचल संपति पवन सिंह के नाम है।
पवन सिंह की गाड़ियों के चर्चे हो रहे हैं। उनके पास 5 लक्ज़री कारें हैं जिसमें टोयोटा की लैंड क्रूजर, फॉच्यूर्नर, थार, स्कूटी और स्कॉर्पियो शामिल हैं। इन कारों की कीमत 3.82 करोड़ बताई जा रही है।
पवन सिंह पर 2.34 करोड़ की देनदारी है। पवन सिंह ने 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान जो शपथ पत्र दिया था उसमें अपनी कुल संपत्ति 16.74 करोड़ की घोषित की थी। इस साल नामांकन के दौरान उन्होंने जो शपथ पत्र दिया है उसमें उनकी कुल संपत्ति 19.44 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है।
इस शपथ पत्र में पवन सिंह ने पत्नी के कॉलम में ज्योति सिंह का नाम लिखा है। लेकिन उनसे जुड़े सभी कॉलम में ‘पता नहीं’ के साथ जवाब दिया है। दोनों का मामला फिलहाल कोर्ट में चल रहा है।