भोजपुरी स्टार पवन सिंह के पास हैं 5 लग्जरी कारें, आधा किलो सोना, करोड़ों की जमीन, 2 सालों में हुई इतनी ग्रोथ

2.34 करोड़ की देनदारी

पवन सिंह पर 2.34 करोड़ की देनदारी है। पवन सिंह ने 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान जो शपथ पत्र दिया था उसमें अपनी कुल संपत्ति 16.74 करोड़ की घोषित की थी। इस साल नामांकन के दौरान उन्होंने जो शपथ पत्र दिया है उसमें उनकी कुल संपत्ति 19.44 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है।