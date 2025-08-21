छोटी ही उम्र में बिग बॉस में छाए ये सेलेब्स, जानें अब तक के सबसे यंग कंटेस्टेंट्स

बिग बॉस शो को काफी पसंद किया जाता है और अब इसका 19वां सीजन आ रहा है यानी बिग बॉस 19 जिसको लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं।
रिपोर्ट्स हैं कि इस बार आशनूर कौर शो में नजर आ सकती हैं। बता दें कि आशनूर की उम्र 21 साल की है तो अब हम आपको बताएंगे बिग बॉस के सबसे यंग कंटेस्टेंट्स के बारे में।
दिगांगना सूर्यवंशी बिग बॉस 9 में कंटेस्टेंट बनकर आई थीं। वह सबसे यंग कंटेस्टेंट थीं। उनकी उम्र उस वक्त 17 साल थी।
सुम्बुल तौकीर भी जब बिग बॉस में आई थीं तब वह भी 17 साल की थीं।
अब्दु रॉजिक जब बिग बॉस आए थे तब वह 19 साल के थे।
अनुपमा फेम मुस्कान बामने की उम्र 23 साल थी जब वह बिग बॉस में गई थीं।
चाहत पांडे जब बिग बॉस में गए थे तब उनकी उम्र 25 साल थी।
उर्फी जावेद भी जब बिग बॉस ओटीटी के पहले सीजन गई थीं तब उनकी उम्र भी 25 साल थी।