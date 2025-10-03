कोई 5वीं पास तो किसी के पास इंजीनियरिंग की डिग्री, कितने पढ़े-लिखे हैं बिग बॉस के विनर्स?

एमसी स्टैन और मुनव्वर फारूकी

कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया है कि बिग बॉस 16 के विनर एमसी स्टैन ने केवल 12वीं तक की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने म्यूजिक में अपने करियर बनाने के लिए काम किया। ABP की एक रिपोर्ट के मुताबिक, बिग बॉस 17 के विनर मुनव्वर फारूकी केवल 5वीं तक पढ़ें हैं। उन्होंने बिग बॉस के घर में बताया था कि घर की स्थिति की वजह से उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी और काम करना शुरू करना पड़ा था।