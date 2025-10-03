कोई 5वीं पास तो किसी के पास इंजीनियरिंग की डिग्री, कितने पढ़े-लिखे हैं बिग बॉस के विनर्स?

बिग बॉस का 19वां सीजन चल रहा है। फैंस को बेसब्री से इंतजार है ये जानने का इस साल का विनर कौन होगा। इस बीच हम आपको बिग बॉस के पिछले सीजन के विनर्स और उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बता रहे हैं।
बिग बॉस के पहले सीजन के विनर राहुल रॉय थे। उन्हें फिल्म आशिकी से पहचान मिली थी। starsunfolded.com नाम की एक साइट के मुताबिक, राहुल रॉय की स्कूलिंग सेंट कोलंबस स्कूल दिल्ली और द लॉरेंस स्कूल, सोलन (हिमाचल प्रदेश) से हुई थी। वहीं, राहुल रॉय ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बी कॉम की डिग्री हासिल की थी।
बिग बॉस सीजन 2 के विनर आशुतोष कौशिक ने एक पुराने इंटरव्यू में बताया था कि जब उन्होंने बिग बॉस और रोडीज जैसे रियलिटी शोज किए थे उस वक्त उन्हें पढ़ना-लिखना नहीं आता था। उन्होंने अपने होमटाउन सहारनपुर के एक लोकल स्कूल से बेसिक शिक्षा प्राप्त की थी। हालांकि, टीवी में करियर बनने के बाद आशुतोष ने सिद्धार्थ कनन के एक पुराने इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने एलएलबी की डिग्री हासिल की है।
बिग बॉस सीजन 3 के विनर विंदू दारा सिंह की स्कूलिंग जमनाबाई नरसी स्कूल, मुंबई से हुई है। tring.co.in के मुताबिक, उन्होंने मीठीबाई कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की।
बिग बॉस सीजन 4 की विनर श्वेता तिवारी ने बी कॉम में डिग्री हासिल की है। आईएमडीबी के मुताबिक, श्वेता तिवारी ने सेंट इसाबेल से अपनी स्कूलिंग पूरी की। बाद में उन्होंने बुरहानी कॉलेज से बी कॉम में डिग्री हासिल की।
बिग बॉस सीजन 5 की विनर जूही परमार ने जयपुर के यूनिवर्सिटी महारानी कॉलेज से कॉरेस्पॉन्डेंट कोर्स किया है। सीजन 6 की विनर उर्वशी ढोलकिया की पढ़ाई की जानकारी किसी भी साइट पर उपलब्ध नहीं है। हालांकि, उन्होंने बहुत छोटी उम्र से एक्टिंग शुरू की थी।
एबीपी के मुताबिक बिग बॉस सीजन 7 की विनर गौहर खान ने अपनी पढ़ाई की शुरुआत बाई आर एफ डी पांडे गर्ल्स हाई स्कूल, मुंबई से की थी। इसके बाद उन्होंने माउंट कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल, पुणे में दाखिला लिया। गौहर खान ने नेस वाडिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स से अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री ली है।
बिग बॉस 8 के विनर गौतम गुलाटी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की है। बिग बॉस 9 के विनर प्रिंस नरूला ने चंडीगढ़ बैपटिस्ट स्कूल से अपनी स्कूलिंग की है। प्रिंस नरूला के ग्रेजुएशन के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, बिग बॉस सीजन 10 के विनर मनवीर गुर्जर ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पूरी की थी। न्यूज 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, बिग बॉस सीजन 11 की विनर शिल्पा शिंदे ने मुंबई यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन की पढ़ाई शुरू की थी। हालांकि, उनकी ये डिग्री पूरी नहीं हो पाई थी क्योंकि उनके पिता चाहते थे वो लॉ की पढ़ाई करें।
news18.com के मुताबिक, बिग बॉस सीजन 12 की विनर दीपिका कक्कड़ ने 12वीं के बाद मुंबई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया था। इस हिसाब से दीपिका कक्कड़ ग्रेजुएट हैं।
दिवंगत एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला ने सेंट जेवियर्स कॉलेज से अपनी स्कूलिंग पूरी की थी। आईएमडीबी के मुताबिक, रचना संसद स्कूल ऑफ इंटीरियर डिजाइन से ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की।
विकिपीडिया के मुताबिक, बिग बॉस 14 की विनर रुबीना दिलैक ने शिमला में अपनी स्कूलिंग पूरी की। वहीं, उन्होंने शिमला के सेंट बेड्स कॉलेज से इंग्लिश लिटरेचर और पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन किया है।
टाइम्स ऑफ इंडिया की एक पुरानी रिपोर्ट के मुताबिक, बिग बॉस सीजन 15 की विनर तेजस्वी प्रकाश ने मुंबई विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है।
कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया है कि बिग बॉस 16 के विनर एमसी स्टैन ने केवल 12वीं तक की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने म्यूजिक में अपने करियर बनाने के लिए काम किया। ABP की एक रिपोर्ट के मुताबिक, बिग बॉस 17 के विनर मुनव्वर फारूकी केवल 5वीं तक पढ़ें हैं। उन्होंने बिग बॉस के घर में बताया था कि घर की स्थिति की वजह से उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी और काम करना शुरू करना पड़ा था।
बिग बॉस सीजन 18 के विनर करणवीर मेहरा ने दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस से एडवरटाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन की पढ़ाई की है।