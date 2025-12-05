बिग बॉस 1 से लेकर बिग बॉस 18 तक के विनर, एक करोड़ थी पहले सीजन की प्राइज मनी, इस बार मिलेंगे इतने रुपये

बिग बॉस सीजन 5

पांचवें सीजन में बिग बॉस की लोकेशन लोनावला से बदलकर कजरत कर दी गई थी और सलमान खान ने संजय दत्त के साथ शो को होस्ट किया था। इस सीजन को 'कुमकुम – एक प्यारा सा बंधन' फेम जूही ने जीता था और ₹1 करोड़ रुपये की प्राइज मनी लेकर घर गई थीं।