बिग बॉस 1 से लेकर बिग बॉस 18 तक के विनर, एक करोड़ थी पहले सीजन की प्राइज मनी, इस बार मिलेंगे इतने रुपये

बिग बॉस का 19वां सीजन भी अब खत्म होने वाला है। 7 दिसंबर के दिन इसका ग्रैंड फिनाले है। आइए ग्रैंड फिनाले से पहले आपको बताते हैं कि अब तक किसने ये शो जीता है और किसे कितनी प्राइज मनी मिली है। बता दें, इस बार प्राइज मनी 50 लाख रुपये है।
मॉडल और एक्टर राहुल रॉय ने साल 2007 में 'बिग बॉस' का पहला सीजन जीता था। उन्हें 1 करोड़ रुपये की प्राइज मनी मिली थी। इस सीजन को अरशद वारसी ने होस्ट किया था।
आशुतोष ने साल 2007 में एमटीवी हीरो होंडा रोडीज 5.0 और साल 2008 में 'बिग बॉस' का दूसरा सीजन जीता था। राजा चौधरी इस सीज़न के रनर-अप थे, वहीं शिल्पा शेट्टी ने इस शो को होस्ट किया था। आशुतोष ने ₹1 करोड़ का प्राइज मनी जीता था।
विन्दु दारा सिंह ने साल 2009 में शो का तीसरा सीजन जीता था। इस सीजन को अमिताभ बच्चन ने होस्ट किया थे और ₹1 करोड़ रुपये की प्राइज मनी जीती थी।
'कसौटी जिंदगी की' में प्रेरणा का किरदार निभाकर फेमस हुईं श्वेता तिवारी ने साल 2011 में 'बिग बॉस' का चौथा सीजन जीता था। इस सीजन को सलमान खान ने पहली बार होस्ट किया था। श्वेता को ₹1 करोड़ रुपये की प्राइज मनी मिली थी।
पांचवें सीजन में बिग बॉस की लोकेशन लोनावला से बदलकर कजरत कर दी गई थी और सलमान खान ने संजय दत्त के साथ शो को होस्ट किया था। इस सीजन को 'कुमकुम – एक प्यारा सा बंधन' फेम जूही ने जीता था और ₹1 करोड़ रुपये की प्राइज मनी लेकर घर गई थीं।
शो की लोकेशन वापस लोनावला में शिफ्ट हो गई थी और आइकॉनिक कोमोलिका यानी उर्वशी रौतेला ने इसे जीत लिया था। उन्हें ट्रॉफी के साथ ₹50 लाख रुपये मिले थे।
साल 2013 में गौहर खान ने 50 लाख और सातवें सीजन की ट्रॉफी जीती थी। उन्हें तनीषा मुखर्जी को हराया था।
गौतम गुलाटी ने इस सीजन की ट्रॉफी उठाई थी और 50 लाख जीते थे। इसे सलमान खान ने नहीं, बल्कि फराह खान ने होस्ट किया था।
मॉडल, एक्टर और सिंगर प्रिंस नरूला ने साल 2015 में MTV Roadies 12 और MTV Splitsvilla 8 जीतने के बाद साल 2016 में बिग बॉस का नौवां सीजन जीता था। उन्हें 50 लाख रुपये मिले थे।
मनवीर गुर्जर ने बानी जे को हराकर साल 2017 में 50 लाख रुपये जीते थे। उन्होंने अपने परिवार का खेती का बिजनेस संभाला था और एक पॉलिटिकल पार्टी जॉइन की थी।
साल 2018 में शिल्पा शिंदे ने हिना खान से ज्यादा वोट पाकर 44 लाख रुपये जीते थे। वह 'भाभी जी घर पर हैं' में अंगूरी मनमोहन तिवारी का किरदार निभाने के लिए जानी जाती हैं!
दीपिका कक्कड़ उर्फ फैजा इब्राहिम 'ससुराल सिमर का' और 'कहां हम कहां तुम' में अपनी भूमिकाओं के लिए मशहूर हैं। उन्होंने साल 2018 में क्रिकेटर एस श्रीसंत को हराकर ₹30 लाख जीते थे।
'बालिका वधू' में अपने रोल के लिए मशहूर सिद्धार्थ शुक्ला ने साल 2020 में बिग बॉस जीता था। उन्होंने आसिम रियाज को हराया था और 50 लाख रुपये घर लेकर गए थे। 2 सितंबर 2021 को 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक आने से उनकी मौत हो गई।
2021 में रुबीना दिलाइक ने यह शो जीता था और 36 लाख रुपये घर लेकर गई थीं। उन्हें कंपोजर राहुल वैद्य से ज्यादा वोट्स मिले थे और उन्होंने 2022 में फिल्म 'अर्ध' से सिल्वर स्क्रीन पर डेब्यू किया था।
हिंदी टेलीविजन और मराठी फिल्मों की एक्ट्रेस तेजस्वी ने शो का 15वां सीजन जीता था। उन्होंने प्रतीक सहजपाल को हराकर ₹40 लाख रुपये की प्राइज मनी अपने नाम की थी।
एमसी स्टैन ने 2023 में शिव ठाकरे से ज्यादा वोट्स पाकर 31.8 लाख रुपये जीता था।
बिग बॉस सीजन 17 को मुनव्वर फारूकी ने जीता था। उन्होंने 50 लाख रुपये जीते थे।
बिग बॉस का आखिरी सीजन करण वीर मेहरा ने जीता था। उन्हें 50 लाख मिले थे।