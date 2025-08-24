Bigg Boss Most Infamous Catfights salman khan show hina khan to shilpa shinde rakhi sawant and rubina dilaik full list बिग बॉस की इन हसीनाओं के बीच थी भयंकर दुश्मनी, एक ने तो दूसरे पर उड़ेल दिया था बाल्टी भर पानी
बिग बॉस की इन हसीनाओं के बीच थी भयंकर दुश्मनी, एक ने तो दूसरे पर उड़ेल दिया था बाल्टी भर पानी

बिग बॉस 19 की शुरुआत होने वाली है। इस बीच हम आपको बिग बॉस के अलग-अलग सीजन्स की सबसे चर्चित कैटफाइट्स के बार में बता रहे हैं। इस लिस्ट में दो विनर्स का नाम भी शामिल है। 

Harshita PandeySun, 24 Aug 2025 04:14 PM
बिग बॉस कैटफाइट्स

बिग बॉस 19 की शुरुआत से पहले हम आपको बता रहे हैं बिग बॉस के अबतक के सीजन्स की सबसे चर्चित कैटफाइट्स की लिस्ट। हम आपको बिग बॉस में आई उन हसीनाओं के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने एक दूसरे पर जमकर कीचड़ उछाला।

श्वेता तिवारी-डॉली बिंद्रा

बिग बॉस सीजन 4 में श्वेता तिवारी और डॉली बिंद्रा के बीच जो लड़ाइयां देखने को मिलीं वो आज भी लोगों को याद हैं। डॉली जब वाइल्ड कार्ड बनकर घर में पहुंचीं तो उन्होंने श्वेता तिवारी पर काफी पर्सनल अटैक किए थे। जवाब में श्वेता तिवारी ने भी डॉली बिंद्रा पर पर्सनल अटैक किए थे। दोनों के बीच गाली-गलौज और धमकियों का सिलसिला देखने को मिला था।

शमिता शेट्टी और देवोलीना भट्टाचार्य

बिग बॉस सीजन 15 में शमिता शेट्टी और देवोलीना भट्टाचार्य के बीच भयंकर दुश्मनी देखने को मिली थी। देवोलीना वीआईपी बनकर घर में पहुंची थीं। एक टास्क के दौरान देवोलीना और शमिता में बात धक्का-मुक्की तक पहुंच गई थी। घरवालों को दोनों को एक दूसरे से अलग कराना पड़ा था। लड़ाई के बाद शमिता की तबीयत भी बिगड़ गई थी।

श्रीजिता डे और टीना दत्ता

श्रीजिता डे और टीना दत्ता के बीच पहले दोस्ती देखने को मिली थी। दोनों उतरन में साथ काम कर चुके हैं। हालांकि, जब श्रीजिता का एविक्शन हुआ और वो वापस वाइल्ड कार्ड बनकर आईं तो टीना और श्रीजिता में भयंकर दुश्मनी देखने को मिली। श्रीजिता ने टीना को गोल्ड डिगर और काले दिल वाला तक बता दिया था। दोनों के बीच भयंकर पर्सनल अटैक हुए थे।

हिमांशी खुराना और शहनाज गिल

हिमांशी खुराना बिग बॉस 13 में वाइल्ड कार्ड बनकर पहुंची थीं। हिमांशी और शहनाज की दुश्मनी घर से बाहर की थी। इस वजह से हिमांशी के अंदर आने के बाद ही शहनाज ने अपना आपा खो दिया था, वो बिग बॉस से भी नाराज हो गई थीं। एक टास्क के दौरान हिमांशी ने शहनाज को धक्का दिया था। इसपर सलमान ने हिंमाशी की क्लास भी ली थी।

हिना खान और शिल्पा शिंदे

बिग बॉस सीजन 11 में शिल्पा शिंदे और हिना खान के बीच काफी अनबन होती थी। दोनों एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करती थीं। फैमिली वीक में जब हिना के बॉयफ्रेंड घर के अंदर आए थे तो हिना बुरी तरह रोई थीं। उस दौरान शिल्पा हिना की रोने की एक्टिंग करती और उनका मजाक बनाती नजर आई थीं। शिल्पा शिंदे उस साल की विनर थीं।

तेजस्वी और शमिता शेट्टी

बिग बॉस सीजन 15 में शमिता शेट्टी और तेजस्वी के बीच भी खूब लड़ाइयां देखने को मिली थीं। एक टास्क के दौरान शमिता करण को मसाज दे रही होती हैं। उस वक्त तेजस्वी ने शमिता को आंटी कहकर बुलाया था। शमिता का मानना था कि तेजस्वी को उनसे जलन होती थी। तेजस्वी और शमिता की लड़ाई से घर में तहलका मच जाता था।

गौहर खान और तनीषा मुखर्जी

बिग बॉस 7 में गौहर खान और तनीषा मुखर्जी के बीच पूरे सीजन अनबन रही थी। दोनों ने सीजन के आखिर तक एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं किया था। दोनों के बीच कई बार एक दूसरे को गलत बातें बोली गईं। दोनों एक्ट्रेस टॉप 2 में पहुंची थीं। गौहर खान इस सीजन की विनर थीं।

रुबीना दिलेक और राखी सावंत

बिग बॉस सीजन 14 में राखी वाइल्ड कार्ड बनकर पहुंची थीं। पहले तो राखी और रुबीना में दोस्ती देखने को मिली थी, लेकिन बाद में राखी रुबीना के पति को लेकर अजीब बातें करने लगी थीं। वो अभिनव का नाम अपने शरीर पर लिखकर घूम रही थीं। रुबीना राखी से इतनी ज्यादा भड़क गई थीं कि वो बाथरुम में गईं और जिस बाल्टी में कपड़े भीग रहे थे, उस बाल्टी का पानी रुबीना ने राखी पर फेंक दिया था। सलमान ने इस चीज पर रुबीना को डांट भी लगाई थी।

