बिग बॉस की इन हसीनाओं के बीच थी भयंकर दुश्मनी, एक ने तो दूसरे पर उड़ेल दिया था बाल्टी भर पानी

रुबीना दिलेक और राखी सावंत

बिग बॉस सीजन 14 में राखी वाइल्ड कार्ड बनकर पहुंची थीं। पहले तो राखी और रुबीना में दोस्ती देखने को मिली थी, लेकिन बाद में राखी रुबीना के पति को लेकर अजीब बातें करने लगी थीं। वो अभिनव का नाम अपने शरीर पर लिखकर घूम रही थीं। रुबीना राखी से इतनी ज्यादा भड़क गई थीं कि वो बाथरुम में गईं और जिस बाल्टी में कपड़े भीग रहे थे, उस बाल्टी का पानी रुबीना ने राखी पर फेंक दिया था। सलमान ने इस चीज पर रुबीना को डांट भी लगाई थी।