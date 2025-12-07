बिग बॉस के इतिहास के ये हैं सबसे सफल और फ्लॉप सीजन, इस सीजन ने किया ऑडियंस को सबसे ज्यादा बोर

बिग बॉस 4

साल 2010 में सलमान खान ने बिग बॉस 4 होस्ट किया था। तब से लेकर अभी तक वो ही इस सीजन को होस्ट करते आ रहे हैं। उन्ही की होस्टिंग की वजह से ये शो TRP के मामले में आगे निकला। TRP के मामले में सफल रहा और श्वेता तिवारी ने खली को हराकार विनर की ट्रॉफी अपने नाम की थी।