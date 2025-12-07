बिग बॉस के इतिहास के ये हैं सबसे सफल और फ्लॉप सीजन, इस सीजन ने किया ऑडियंस को सबसे ज्यादा बोर

बिग बॉस के अभी तक के 19 सीजन की TRP। ये रहे हिट और फ्लॉप सीजन की जानकारी
भारत में बिग बॉस की शुरुआत साल 2006 में हुई थी। इस शो को अरशद वारसी ने होस्ट किया था और शो के विनर थे राहुल रॉय। ये सीजन एवेरेज था।
बिग बॉस 2 भी एक एवेरज सीजन था। इस सीजन का विनर आशुतोष कौशिक थे। इस सीजन को शिल्पा शेट्टी ने होस्ट किया था।
बिग बॉस 3 को अमिताभ बच्चन ने होस्ट किया था। इस सीजन को विंदु दारा सिंह ने जीता था। लेकिन TRP के मामले में भी ये खास नहीं रहा। एक एवेरेज सीजन था।
साल 2010 में सलमान खान ने बिग बॉस 4 होस्ट किया था। तब से लेकर अभी तक वो ही इस सीजन को होस्ट करते आ रहे हैं। उन्ही की होस्टिंग की वजह से ये शो TRP के मामले में आगे निकला। TRP के मामले में सफल रहा और श्वेता तिवारी ने खली को हराकार विनर की ट्रॉफी अपने नाम की थी।
बिग बॉस सीजन 5 भी TRP के मामले में सफल रहा। इस सीजन का खिताब कुमकुम एक्ट्रेस जूही परमार ने अपने नाम किया था। शेर्ता के बाद लगातार चार महिलाओं ने जीत की ट्रॉफी अपने नाम की थी।
बिग बॉस सीजन 6 भी हिट रहा। इस सीजन में उर्वशी ढोलकिया ने खिताब जीता था। उर्वशी और डेलनाज़ की दोस्ती इसी शो के दौरान टूटी थी। हालांकि, बाद में दोनों अच्छे दोस्त बन गए।
बिग बॉस 7 भी एक हिट सीजन रहा। गौरब खान शो की विनर थी। इसी शो में काजोल की बहन तनिषा और अरमान कोहली नजर आए थे। गौहर और कुशाल टंडन की लव स्टोरी शुरू थी। शो हिट रहा।
बिग बॉस 8 एक एवेरज सीजन रहा। इसकी एवेरेज TRP 3.3 रही। विनर थे गौतम गुलाटी। उन्हें विनिंग अमाउंट भी कम मिली थी।
बिग बॉस सीजन 9 प्रिंस नरूला ने जीता था। लेकिन ये एक फ्लॉप सीजन था। इस सीजन में ज्यादा TRP नहीं आई।
बिग बॉस 10 एक एवेरेज सीजन रहा। इस सीजन का खिताब मनवीर गुर्जर ने जीता था। सलमान खान ही होस्ट थे। हालांकि, सेलेब्रिटीज को हराकर मनवीर की ये जीत आम लोगों के लिए खास थी।
बिग बॉस सीजन 11 सबसे ब्लॉकबस्टर सीजन में से एक था। इस सीजन का खिताब शिल्पा शिंदे ने जीता था और रनरअप थीं हिना खान। हालांकि, इस शो के बाद हिना ज्यादा मशहूर हुईं।
बिग बॉस सीजन 12 भी हिट था। दीपिका ककड़ शो की विनर थी। उन्होंने क्रिकेटर श्रीसंथ को हराकर जीत हासिल की थी।
बिग बॉस सीजन 13 सबसे सफल था। इस सीजन की सफलता को देखते हुए इसे आगे बढ़ाया गया था। शो का खिताब सिद्धार्थ शुक्ला ने जीता था। शहनाज गिल, पारस छाबड़ा जैसे कंटेस्टेंट इसी शो से आगे आए।
बिग बॉस 14 एक एवेरेज सीजन रहा। इस सीजन में रुबीना दिलैक विनर बनी थीं। राहुल वैद्य रनरअप रहे थे। दोनों के बीच के विवाद शो में नजर आए।बिग बॉस 15 सबसे बड़ा फ्लॉप सीजन था। इस सीजन का खिताब तेजस्वी प्रकाश ने जीता था।
बिग बॉस 15 सबसे बड़ा फ्लॉप सीजन था। इस सीजन का खिताब तेजस्वी प्रकाश ने जीता था। हालांकि. ये सीजन ऑडियंस को पसंद नहीं आया था
बिग बॉस 16 जबरदस्त हिट हुआ था। शो में साजिद खान, प्रियंका चाहर चौधरी नजर आई थीं। शो का ख़िताब MC स्टैन ने जीता था।
बिग बॉस सीजन 17 फ्लॉप सीजन था। इस सीजन में मुनव्वर फारुकी विनर बने थे। जबकि अंकिता लोखंडे, अभिषेक कुमार, मनारा चोपड़ा फाइनलिस्ट थे।
बिग बॉस 18 एक एवेरेज सीजन था। इस सीजन का विनर बने थे करणवीर मेहरा। एक्टर ने विवियन डीसेना को पछाड़ा था।
बिग बॉस 19 अभी तक की TRP के हिसाब से एक सुपरहिट सीजन रहा है। आज विनर के नाम का एलान होने वाला है। गौरव खन्ना, प्रणित मोरे और फरहाना भट्ट में तगड़ा कम्पटीशन है।