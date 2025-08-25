बिग बॉस के इतिहास के सबसे यादगार टास्क, कोर्टरूम से लेकर टॉर्चर टास्क ने किया एंटरटेन

टॉर्चर टास्क

बिग बॉस के लगभग हर सीजन की शुरुआत में टॉर्चर टास्क हुआ है। इस टास्क में घरवालों को दो टीम में बांट दिया जाता है और जीतने के लिए एक टीम दूसरी टीम को इतना टॉर्चर करती है कि वो हार मान ले। इसी टास्क में हिना खान के बाल काटे गए थे, कंटेस्टेंट के चेहरे पर मिर्ची, शैम्पू जैसी चीजें लगाई गई थी।