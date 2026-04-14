जुलाई में शुरू होगा Bigg Boss 20? लॉकअप 2 से KKK 15 तक, जानें इन 5 बड़े रिएलिटी शोज का लेटेस्ट अपडेट

द ट्रेटर्स इंडिया सीजन 2

करण जौहर का रिएलिटी शो 'द ट्रेटर्स इंडिया सीजन 2' भी आने वाला है। कहा जा रहा है कि सीजन 2 मई में आएगा। बता दें, इसके पहले सीजन की विनर उर्फी जावेद बनी थीं। वहीं सीजन 2 में रिया चक्रवर्ती, मुनव्वर फारुकी, मल्लिका शेरावत, शालिनी पासी, संजय कपूर जैसे सेलेब्स के आने की बात सामने आ रही है। हालांकि अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है।