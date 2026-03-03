Hindustan Hindi News
गौरव खन्ना ने पत्नी आकांक्षा संग जमकर खेली होली, रंग में रंगे कभी किस करते तो कभी गले लगाते आए नजर

अनुपमा फेम और बिग बॉस विनर गौरव खन्ना ने भी अपनी पत्नी के साथ आकांक्षा चमोला संग होली सेलिब्रेट किया।

Priti KushwahaMar 03, 2026 06:30 pm IST
1/8

गौरव खन्ना ने पत्नी आकांक्षा संग जमकर खेली होली

आज हर तरफ होली की धूम मची हुई। इस रंग में आम हो या खास हर कोई रंगा नजर आ रहा है। ऐसे में भला में बॉलीवुड से लेकर टीवी स्टार्स कैसे पीछे रहते। हर किसी ने होली को खास अंदाज में मनाया।

2/8

पत्नी संग मनाई होली

3/8

शेयर की तस्वीरें

गौरव ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर होली सेलिब्रेशन की कई तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों में वो अपनी पत्नी आकांक्षा संग होली के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं।

4/8

पति को किया किस

इस तस्वीर में आप देख सकते हैं आकांक्षा अपने पति गौरव खन्ना को किस करती नजर आ रही हैं।

5/8

एक दूसरे संग दिखे बेहद खुश

इस दौरान आकांक्षा ने शॉर्ट ड्रेस कैरी की है। वहीं, गौरव हाफ पैंट और हाफ टीशर्ट में काफी कूल लग रहे हैं।

6/8

रंग में रंग दिया पोज

गौरव खन्ना और उनकी पत्नी आकांक्षा पूरी तरह से रंग में रंगे हुए पोज कैमरे में पोज देते नजर आ रहे हैं।

7/8

ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे

इस दौरान देानों शोले के जय वीरू बने नजर आ रहे हैं। वो जय-वीरू वाली गाड़ी पर बैठकर पोज दे रहे हैं।

8/8

फेवरेट जोड़ी

बता दें कि गौरव और आकांक्षा की जोड़ी को काफी पसंद किया जाता है। सोशल मीडिया पर दोनों के अच्छे खारे फॉलोअर्स हैं।

