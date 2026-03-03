गौरव खन्ना ने पत्नी आकांक्षा संग जमकर खेली होली, रंग में रंगे कभी किस करते तो कभी गले लगाते आए नजर

गौरव खन्ना ने पत्नी आकांक्षा संग जमकर खेली होली

आज हर तरफ होली की धूम मची हुई। इस रंग में आम हो या खास हर कोई रंगा नजर आ रहा है। ऐसे में भला में बॉलीवुड से लेकर टीवी स्टार्स कैसे पीछे रहते। हर किसी ने होली को खास अंदाज में मनाया।