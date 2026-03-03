गौरव खन्ना ने पत्नी आकांक्षा संग जमकर खेली होली, रंग में रंगे कभी किस करते तो कभी गले लगाते आए नजर

आज हर तरफ होली की धूम मची हुई। इस रंग में आम हो या खास हर कोई रंगा नजर आ रहा है। ऐसे में भला में बॉलीवुड से लेकर टीवी स्टार्स कैसे पीछे रहते। हर किसी ने होली को खास अंदाज में मनाया।
ऐसे में अनुपमा फेम और बिग बॉस विनर गौरव खन्ना ने भी अपनी पत्नी के साथ आकांक्षा चमोला संग होली सेलिब्रेट किया।
गौरव ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर होली सेलिब्रेशन की कई तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों में वो अपनी पत्नी आकांक्षा संग होली के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं।
इस तस्वीर में आप देख सकते हैं आकांक्षा अपने पति गौरव खन्ना को किस करती नजर आ रही हैं।
इस दौरान आकांक्षा ने शॉर्ट ड्रेस कैरी की है। वहीं, गौरव हाफ पैंट और हाफ टीशर्ट में काफी कूल लग रहे हैं।
गौरव खन्ना और उनकी पत्नी आकांक्षा पूरी तरह से रंग में रंगे हुए पोज कैमरे में पोज देते नजर आ रहे हैं।
इस दौरान देानों शोले के जय वीरू बने नजर आ रहे हैं। वो जय-वीरू वाली गाड़ी पर बैठकर पोज दे रहे हैं।
बता दें कि गौरव और आकांक्षा की जोड़ी को काफी पसंद किया जाता है। सोशल मीडिया पर दोनों के अच्छे खारे फॉलोअर्स हैं।