BB 19: 'वीकेंड' के बाद क्यों ट्रोल हो रहे सलमान खान? जनता ने लगाए बिग बॉस होस्ट पर गंभीर आरोप

'वीकेंड का वार' के बाद हो रही सलमान खान की ट्रोलिंग

टीवी के सबसे बड़े रियलिटी शो बिग बॉस 19 का शनिवार का एपिसोड काफी धमाकेदार रहा। हफ्ते भर जो कुछ हुआ उसका हिसाब करने 'वाकेंड का वार' में सलमान खान आए। अशनूर कौर से लेकर कुनिका सदानंद तक सलमान के निशाने पर रहीं, लेकिन बावजूद इसके कि उन्होंने खिलाड़ियों से खूब तालियां बटोरीं, सलमान को सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा है। चलिए समझते हैं क्यों।