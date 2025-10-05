BB 19: 'वीकेंड' के बाद क्यों ट्रोल हो रहे सलमान खान? जनता ने लगाए बिग बॉस होस्ट पर गंभीर आरोप

टीवी के सबसे बड़े रियलिटी शो बिग बॉस 19 का शनिवार का एपिसोड काफी धमाकेदार रहा। हफ्ते भर जो कुछ हुआ उसका हिसाब करने 'वाकेंड का वार' में सलमान खान आए। अशनूर कौर से लेकर कुनिका सदानंद तक सलमान के निशाने पर रहीं, लेकिन बावजूद इसके कि उन्होंने खिलाड़ियों से खूब तालियां बटोरीं, सलमान को सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा है। चलिए समझते हैं क्यों।
दरअसल शनिवार के एपिसोड में सलमान खान हफ्ते भर के बर्ताव के आधार पर जहां जीशान कादरी को लताड़ा, वहीं अमाल मलिक के चरित्र पर उंगली उठाने के लिए कुनिका सदानंद को सवालों के घेरे में खड़ा किया।
अशनूर कौर और अभिषेक बजाज को माइक उतारने और बिना बात को समझे बखेड़ा खड़ा करने के लिए सलमान खान ने डांटा। जो एक शख्स बिलकुल सुरक्षित था, वो थे अमाल मलिक।
अमाल ने भी हफ्ते भर में कई बार कुछ आपत्तिजनक चीजें की थीं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं बोला गया। यही बात बाकी सेलेब्रिटीज के फैंस को खटक गई और उन्होंने शनिवार के एपिसोड को अमाल की इमेज व्हाइट वॉश करने वाला एपिसोड करार दिया।
सोशल मीडिया पर ढेरों लोगों ने सलमान खान को ट्रोल किया है और उन पर पक्षपात करने और हमेशा अमाल को बुरा भला करने के लिए रोस्ट किया है। अशनूर कौर के फॉलोअर्स ने लिखा कि क्या अपनी इमेज के लिए एक क्लिप दिखाने की मांग करना इतना गलत था।
एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा- तो सलमान खान उस बात के लिए तो अशनूर कौर की क्लिप दिखा सकते हैं कि कैसे उसने झूठ बोलकर अभिषेक को कैप्टन बनाए जाने का क्रेडिट लिया, लेकिन अभिषेक और अमाल के झगड़े की क्लिप नहीं दिखा सकते जिसमें उसके कैरेक्टर का सवाल था।
दूसरे ने कमेंट किया- सलमान खान ने अशनूर कौर को 'बदतमीज' कहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक क्लिप मांग ली कि उसके लिए अमाल मलिक ने क्या वाकई वो आपत्तिजनक बात कही थी जिसके कहे जाने की बात कुनिका ने फैलाई।
कुनिका सदानंद के लिए एक यूजर ने लिखा- इकलौती महिला जिसमें सलमान खान के खिलाफ बोलने और उनके मुंह पर भी अपनी बात के लिए अड़ी रहने की हिम्मत थी। उसने माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया।
एक शख्स ने लिखा- ऐसा ही चलता रहा तो कोई नहीं देखेगा यह शो। सलमान खान सर को संतुलन बनाकर रखना चाहिए। इस तरह का भेजभाव सेलेब्स के फैंस बर्दाश्त नहीं करेंगे।
एक सोशल मीडिया यूजर ने इंस्टा पर लिखा कि इस शो के लिए ऐसा होस्ट चाहिए जो खुद इस शो को बारीकी से देखता हो। ना कि वो जिसे हर चीज के लिए कान में लगे इयरपीस में मेकर्स द्वारा छोटी से छोटी चीज बताई जाती है।