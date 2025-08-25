Bigg Boss 19 की ये कंटेस्टेंट कर चुकी हैं शादीशुदा सिंगर को डेट, शादी से पहले हुईं थी प्रेग्नेंट

सिंगर संग रहा अफेयर

कुनिका का नाम कई विवादों से जुड़ा रहा। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद खुलासा किया था कि उनका कुमार सानू संग अफेयर रहा था। उनकी मुलाकात ऊटी में हुई थी। ये मुलाकात पहले दोस्ती फिर प्यार में बदल गई थी। लेकिन उनका ये रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चला और दोनों का ब्रेकअप हो गया।