Bigg Boss 19 की ये कंटेस्टेंट कर चुकी हैं शादीशुदा सिंगर को डेट, शादी से पहले हुईं थी प्रेग्नेंट

बिग बॉस 19 का धमाकेदार आगाज 24 अप्रैल की रात को हो चुका है। इस बार शो में कई दिग्गजों ने एंट्री मारी है, जो प्रीमियर में ही शो का खिताब जीतने के लिए पूरा दम लगाते दिखे।
बिग बॉस 19 में बॉलीवुड की एक दिग्गज अभिनेत्री की एंट्री हुई है। ये एक्ट्रेस कई हिट फिल्मों में काम कर चुकी हैं। इनकी पहचान इंडस्ट्री में एक फेमस विलेन के तौर पर बनी है।
हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस कुनिका सदानंद की। कुनिका ने बिग बॉस में बतौर कंटेस्टेंट एंट्री की है। प्रोफेशनल लाइफ के साथ कुनिका अपनी पर्सनल लाइफ के विवादों को लेकर काफी सुर्खियों में रही हैं।
कुनिका ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 28 साल की उम्र में 1988 में आई हॉरर फिल्म 'कब्रिस्तान' से की थी। इसक बाद वो 'बेटा', 'गुमराह', 'खिलाड़ी', 'बाजी', 'लोफर', 'फरेब', 'हम साथ साथ हैं', जैसी फिल्मों में नेगेटिव रोल निभाए हैं। कुनिका ने 25 सालों में 110 फिल्मों में काम किया है।
कुनिका का नाम कई विवादों से जुड़ा रहा। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद खुलासा किया था कि उनका कुमार सानू संग अफेयर रहा था। उनकी मुलाकात ऊटी में हुई थी। ये मुलाकात पहले दोस्ती फिर प्यार में बदल गई थी। लेकिन उनका ये रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चला और दोनों का ब्रेकअप हो गया।
कुनिका की दो शादियां हुई हैं। उनकी पहली शादी उनकी अभय से हुई. दोनों का एक बेटा भी है। बाद में दोनों का तलाक हो गया । इसके बाद कुनिका ने श्रीलाल से शादी रचाई। इससे भी उनका एक बेटा है।
उन्होंने सिद्धार्थ कानन संग इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया था कि वह अपनी दूसरी शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थीं और उनके एक बेटी हुई थी।