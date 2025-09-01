BB19: तलाकशुदा है खुद को बैचलर बताने वाला ये कंटेस्टेंट, बोल्डनेस में एक्ट्रेसेस को मात देती है एक्स वाइफ

तलाकशुदा है खुद को बैचलर बताने वाला ये कंटेस्टेंट

Bigg Boss 19: सलमान खान होस्टेड बिग बॉस 19 लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। इस शो को लेकर रह पल नई अपडेट सामने आ रही है। महज एक हफ्ते में ही कंटेस्टेंट का असली चेहरा सामने आना शुरू हो गया है। शो में आने के बाद अब कई कंटेस्टेंट के राज पर से पर्दा भी उठने लगा है।