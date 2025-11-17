Bigg Boss 19: फरहाना को तगड़ा झटका, दर्शकों ने दी हिंट किसे बनाना चाहते हैं विनर; टॉप 9 लिस्ट

बिग बॉस 19 के टॉप 9 पॉप्युलर

बिग बॉस 19 में खेल इंट्रेस्टिंग होता जा रहा है। सोशल मीडिया के वोटिंग ट्रेंड्स और पोल्स की उठापटक जारी है। अब वीक 12 के लिए कंटेस्टेंट की पॉप्युलैरिटी रैंकिंग सामने आई है। BBTak के पोल में कुनिका सदानंद को सबसे कम यानी सिर्फ 73 वोट्स मिले हैं। फरहाना भट्ट दूसरे नंबर पर हैं। यहां देखें किसको कितने वोट्स मिले।