Bigg Boss 19: फरहाना को तगड़ा झटका, दर्शकों ने दी हिंट किसे बनाना चाहते हैं विनर; टॉप 9 लिस्ट

बिग बॉस 19 में खेल इंट्रेस्टिंग होता जा रहा है। सोशल मीडिया के वोटिंग ट्रेंड्स और पोल्स की उठापटक जारी है। अब वीक 12 के लिए कंटेस्टेंट की पॉप्युलैरिटी रैंकिंग सामने आई है। BBTak के पोल में कुनिका सदानंद को सबसे कम यानी सिर्फ 73 वोट्स मिले हैं। फरहाना भट्ट दूसरे नंबर पर हैं। यहां देखें किसको कितने वोट्स मिले।
टीवी के पॉप्युलर एक्टर गौरव खन्ना इस लिस्ट में टॉप पर हैं। उन्हें 4010 वोट्स मिले हैं। गौरव काफी समय से दर्शकों के फेवरिट बने हुए हैं। उन्हें ट्रोफी का सशक्त दावेदार माना जा रहा है। वीक 12 में वह वोट्स में स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। साथ में उनके लॉयल फैन्स का भी सपोर्ट है।
फरहाना भट्ट इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं। उन्हें 2170 वोट्स मिले हैं। फरहाना गौरव से काफी पीछे हैं। हालांकि उनके और प्रणित के बीच कड़ा मुकाबला है। फैमिली वीक होने पर फरहाना का इमोशनल साइड भी दिख रहा है। लोगों को वह पसंद आ रही हैं।
प्रणित मोरे को 2100 वोट्स मिले हैं। उनके और फरहाना के बीच महज 70 वोट्स का फासला है। प्रणित को शो का साइलंट स्ट्रेटजिस्ट माना जाता है वह ज्यादा ड्रामा क्रिएट नहीं करते। 7वें वीक में उन्हें काफी वोट्स मिले थे। प्रणित का भी एक बना बनाया फैन बेस है। वह यूट्यूबर हैं तो उन्हें काफी लोगों का सपोर्ट है।
अश्नूर कौर को 1554 वोट्स मिले हैं। वह भी टीवी का चेहरा हैं। हालांकि उनका गेम खुलकर सामने नहीं आ पाया। सलमान भी उन्हें टोक चुके हैं कि वह अभिषेक बजाज की सैडो बनकर रह गई हैं।
तान्या मित्तल इस सीजन की चर्चित कंटेस्टेंट हैं, इसमे कोई शक नहीं। हालांकि गेम के मामले में वह अब तक कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाईं। पॉप्युलैरिटी चार्ट में वह अश्नूर से पीछे हैं। उनको 1554 वोट्स मिले हैं।
अमाल मलिक बिग बॉस 19 गेम में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पा रहे। कई बार डेंजर जोन में भी पहुंच चुके हैं। हालांकि उनकी फैन फॉलोइंग का सपोर्ट मिल रहा है। उन्हें 1183 लोगों ने वोट्स दिए हैं।
मालती चाहर बिग बॉस 19 में वाइल्ड कार्ड एंट्री हैं। पॉप्युलैरिटी पोल में बॉटम 3 में हैं। उन्हें सिर्फ 722 वोट्स मिले हैं।
शहनाज गिल के भाई शहबाज भी शो में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट हैं। उनको सिर्फ 410 लोगों ने वोट्स दिए हैं।
कुनिका सदानंद बॉटम में हैं। उनका गेम भी लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आ रहा। उनके कई बार इविक्शन से बचने पर दर्शक और घर से इविक्ट हुए कंटेस्टेंट सवाल उठा चुके हैं। लोगों को लग रहा है कि शो उनको लेकर बायस्ड है। हालांकि जनता ने उनके सिर्फ 73 वोट्स दिए हैं।