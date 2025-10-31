Bigg Boss 19: इन दो तगड़े कंटेस्टेंट पर गिरी नॉमिनेशन की गाज, मिले सबसे कम वोट, नंबर 1 पर पहुंचा ये मास्टरमाइंड

बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट

टीवी का कॉन्ट्रोवर्शियल शो 'बिग बॉस 19' इस वक्त काफी सुर्खियां बटोर रहा है। अभिषेक बजाज, अशनूर कौर और कैप्टन मृदुल तिवारी के अलावा घर के सभी सदस्य बेघर होने के लिए नॉमिनेट हैं। ऐसे में अब दर्शक अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को बचाने के लिए धुआंधार वोट कर रहे हैं। हालांकि, जो वोटिंग ट्रेंड सामने आया है और सोशल मीडिया पर वायरल है, उसके हिसाब से दो तगड़े कंटेस्टेंट डेंजर जोन में हैं।