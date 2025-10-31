Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi NewsफोटोमनोरंजनBigg Boss 19: इन दो तगड़े कंटेस्टेंट पर गिरी नॉमिनेशन की गाज, मिले सबसे कम वोट, नंबर 1 पर पहुंचा ये मास्टरमाइंड

Bigg Boss 19: इन दो तगड़े कंटेस्टेंट पर गिरी नॉमिनेशन की गाज, मिले सबसे कम वोट, नंबर 1 पर पहुंचा ये मास्टरमाइंड

अभिषेक बजाज, अशनूर कौर और कैप्टन मृदुल तिवारी के अलावा घर के सभी सदस्य बेघर होने के लिए नॉमिनेट हैं। ऐसे में अब दर्शक अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को बचाने के लिए धुआंधार वोट कर रहे हैं।

Priti KushwahaFri, 31 Oct 2025 02:16 PM
1/10

बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट

टीवी का कॉन्ट्रोवर्शियल शो 'बिग बॉस 19' इस वक्त काफी सुर्खियां बटोर रहा है। अभिषेक बजाज, अशनूर कौर और कैप्टन मृदुल तिवारी के अलावा घर के सभी सदस्य बेघर होने के लिए नॉमिनेट हैं। ऐसे में अब दर्शक अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को बचाने के लिए धुआंधार वोट कर रहे हैं। हालांकि, जो वोटिंग ट्रेंड सामने आया है और सोशल मीडिया पर वायरल है, उसके हिसाब से दो तगड़े कंटेस्टेंट डेंजर जोन में हैं।

2/10

गौरव खन्ना

वोटिंग ट्रेंड में सबसे ज्यादा वोट गौरव खन्ना को मिले हैं। गौरव शो के मास्टरमाइंड माने जा रहे हैं। वो शांत रहकर पूरा गेम प्ले कर रहे हैं।

3/10

प्रणित मोरे

आईजी प्रणित मोरे शो में लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। प्रणित एक तरफ जहां अपने गेम को पूरी तरह से दिखा रहे हैं। वहीं, वीकेंड का वार में उन्हें सलमान से कई बार डांट भी पड़ी। प्रणित दूसरे नंबर हैं।

4/10

अमाल मलिक

अमाल शो के सबसे तेज कंटेस्टेंट में से हैं। वोटिंग में अमाल तीसरे पर हैं। शुरुआत से ही अमाल अपने गेम की वजह से चर्चा में हैं।

5/10

फरहाना भट्ट

फरहाना अपने कमेंट्स की वजह से काफी ट्रोल की गईं। हालांकि, उन्हें स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट माना जा रहा है। फरहाना लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं।

6/10

तान्या मित्तल

शो में तान्या अपने गेम के चलते अभी तक डेंजर जोन से बाहर हैं। तान्या पांचवें पर हैं।

7/10

मालती चाहर

मालती चाहर ने शो में आते ही घर का पूरा माहौल ही पलटकर रख दिया। वो हर किसी के पंगे लेती दिख रही हैं। वोटिंग में मालती छठे नंबर पर हैं।

8/10

शहबाज बदेशा

शहनाज गिल के भाई शहबाज वोटिंग ट्रेंड में सातवें पर हैं। उनका गेम दर्शकों को ठीक ठाक लग रहा है।

9/10

नीलम गिरी

भोजपुरी एक्ट्रेस नीलम गिरी का गेम अब खुलकर सामने आया है। नीलम आठवें पर हैं।

10/10

कुनिका सदानंद

एक्ट्रेस कुनिका सदानंद शुरू में जितना खुलकर खेल रही थीं, अब वो काफी डल नजर आ रही हैं। कुनिका नवें पर हैं।

Bigg Boss 19 gaurav khanna Salman Khan