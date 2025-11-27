Bigg Boss 19 Voting Trend: इस वीक के वोटिंग ने पलटा पूरा खेल, ये तीन बॉटम 3 पर, जानें फिनाले से पहले कौन होगा बाहर?

Bigg Boss 19 Voting Trend: सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 19 के गेम में तगड़ा फेरबदल हो रहा है। शो के फिनाले में अब महज कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में कंटेस्टेंट के बीच जीत को लेकर तगड़ा कॉम्पिटिशन देखने को मिल रहा है। जल्द ही फिनाले वीक शुरू होने वाला है और घर में 8 कंटेस्टेंट्स हैं।
जल्द ही घर से तीन कंटेस्टेंट का पत्ता साफ होने वाला है। क्योंकि, सिर्फ 5 ही फिनाले वीक में जाएंगे। लेकिन किस किस कंटेस्टेंट का पत्ता कटेगा? ऐसे में अब इस वीक के वोटिंग ट्रेंड रिजल्ट सामने आ चुके हैं। तो चलिए जानते हैं कौन सा कंटेस्टेंट टॉप पर है कौन सा बॉटम पर...
टीवी के सुपरस्टार गौरव खन्ना इस वीक वोटिंग ट्रेंड में नंबर वन पर हैं।
प्रणित मोरे भी अच्छा गेम खेल रहे हैं। हालांकि, वह टॉप 5 में जा पाएंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। वोटिंग ट्रेंड में प्रणित दूसरे नंबर पर हैं।
मालती चाहर को बिग बॉस 19 जिताने के लिए क्रिकेटर्स का तगड़ा सपोर्ट मिला है। इंडियन क्रिकेट टीम के कई सारे क्रिकेटर ने मालती के सपोर्ट में पोस्ट किया है। इस लिस्ट में मालती तीसरे पर हैं।
फिनाले से पहले फरहाना भट्ट का गेम काफी तगड़ा नजर आ रहा है। फरहाना वोटिंग ट्रेंड में भी तेजी से आगे बढ़ रही है। बीते दिन फरहाना टॉप पर थीं, अब चौथे नंबर पर हैं।
फिनाले से पहले अमाल मलिक की स्थिति में सुधार नजर नहीं आ रहा है। अमाल इस हफ्ते पांचवें नंबर पर हैं।
टीवी एक्ट्रेस अशनूर कौर को शो में काफी बार बुली किया गया था। वहीं, अब उनका गेम भी लोगों को पसंद आने लगा है। वो इस वीक छठे नंबर पर हैं।
बिग बॉस 19 में तान्या मित्तल खूब कंटेंट दे रही हैं। तान्या इस वीक सातवें नंबर पर हैं।
शहनाज गिल के भाई शहबाज बदेशा शो में अपने गेम को लेकर चर्चा में हैं। ऐसे में इस वीक वोटिंग ट्रेंड में शहबाज आखिरी में हैं।