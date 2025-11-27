Bigg Boss 19 Voting Trend: इस वीक के वोटिंग ने पलटा पूरा खेल, ये तीन बॉटम 3 पर, जानें फिनाले से पहले कौन होगा बाहर?

बिग बॉस 19

Bigg Boss 19 Voting Trend: सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 19 के गेम में तगड़ा फेरबदल हो रहा है। शो के फिनाले में अब महज कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में कंटेस्टेंट के बीच जीत को लेकर तगड़ा कॉम्पिटिशन देखने को मिल रहा है। जल्द ही फिनाले वीक शुरू होने वाला है और घर में 8 कंटेस्टेंट्स हैं।